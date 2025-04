Milan Futuro batte Ternana: Virtus Entella promossa in Serie B

milan futuro

1

ternana

0

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava, Coubis, Camporese, Bartesaghi, Quirini (32’ st Magni), Sandri, Branca, Malaspina (14’ st Bozzolan), Alesi, Camarda (21’ st Magrassi), Ianesi (dal 21’ st Turco). A disp.: Colzani, Reveyre, Dutu, D’Alessio, Sia, Minotti, Ehuwa, Traore, Omeregbe, Vos. All. Oddo

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola (1’ st Aloi), Fazzi, Capuano, Tito, Vallocchia (37’ st Ciammaglichella), De Boer (1’ st Damiani), Donati, Curcio (dal 37’ st Donnarumma), Cicerelli, Cianci. A disp.: Vitali, Martella, Bellavigna, Bonugli, Ferrante. All. Liverani

Arbitro: Bozzetto di Bergamo

Marcatore: 46’ pt Quirini

NOTE: Spettatori: 484 (di cui 82 ternani). Ammoniti: Malaspina, Vallocchia, Capuano, Cicerelli, Quirini, Magni. Angoli: 2 a 7.

La Ternana cade anche al "Chinetti" per mano del Milan Futuro e consegna alla Virtus Entella la promozione diretta in B con due settimane di anticipo. Per le fere è la terza sconfitta consecutiva, seconda nelle due gare con Liverani in panchina, e il secondo posto in classifica non è ancora blindato perché la Torres, terza, ha vinto ad Ascoli. Decisivo per la squadra di Oddo il gol segnato da Quirini nel recupero del primo tempo, che Cicerelli avrebbe potuto pareggiare poco dopo la mezzora della ripresa se non si fosse fatto parare da Nava – il migliore dei rossoneri – il rigore guadagnatosi per l’atterramento in area subito da Branca. Il Milan si è reso pericoloso già al 4’ con Alesi la cui conclusione è stata respinta da Vannucchi, e altrettanto ha fatto Nava al 22’ neutralizzando in due tempi un violento diagonale di Curcio. La gara si è accesa nella parte finale del primo tempo, col portiere rossonero reattivo al 37’ su un tiro di Casasola. Curcio ci ha riprovato al 38’ con una incornata in area spedendo la sfera di poco sopra la traversa. Il Milan ha agito spesso in contropiede e al 41’ Vannucchi ha salvato la porta rossoverde deviando in angolo il tiro ravvicinato di Ianesi, mentre al 43’ è stato Sandri, con un colpo di testa sotto rete, a minacciare le fere. L’azione ha fatto da prologo a quella – in fotocopia – della rete rossonera, firmata da Quirini nel recupero con una incornata su cross dalla sinistra di Camarda. Nella ripresa Liverani ha cambiato l’assetto alla squadra, inserendo Aloi e Damiani al posto rispettivamente di Casasola e De Boer. Le fere sono andate vicine al pareggio al 12’ con Curcio, che in area ha tentato l’eurogol con una girata deviata in angolo da Nava. Poco dopo (13’), però, Ianesi è stato pericoloso con un diagonale terminato di poco fuori. La Ternana, come detto, al 34’ ha avuto l’opportunità di pareggiare i conti ma Cicerelli ha sbagliato dal dischetto del rigore, prima volta quest’anno in campionato. Nava, infatti, ha bloccato la palla sull’angolo destro, e poi si è confermato protagonista anche nel recupero salvando la vittoria milanista, con la complicità del palo, su un colpo di testa ravvicinato di Capuano. Adesso la B, per le fere, passa solo attraverso i play-off da preparare con estrema cura.