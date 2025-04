Sir Susa Vim Perugia sconfitta in semifinale play-off scudetto da Cucine Lube Civitanova

PERUGIA – Niente tris, la semifinale dei play-off scudetto regala ancora un grande spettacolo e procura la prima sconfitta della post-season alla Sir Susa Vim Perugia che ha lasciato col broncio un palasport tutto esaurito (4986 spettatori). Per approdare all’epilogo del campionato italiano bisognerà pensarci a Pasqua. Il più sembrava essere stato fatto, ma gara-tre è risultata ancor più ostica, con i block-devils che hanno concesso troppi spazi ai rivali. Un risultato che equivale a prolungare la fatica in palestra in un momento di fine stagione in cui le energie andrebbero centellinate. Quella del mercoledì è stata una prestazione di grande della Cucine Lube Civitanova che ha giocato sapendo che doveva rischiare il tutto per tutto ed è riuscita a metterla a frutto. L’unica novità tra i titolari è Gargiulo al posto di Podrascanin nelle fila marchigiane. I block-devils hanno messo in campo tutta la loro tecnica, ma ancor di più, tutto il loro carattere. Al fischio iniziale i padroni di casa prendono il comando ma i rivali restano col fiato addosso (7-7). Sul servizio di Bottolo arriva qualche errore grossolano che manda avanti i cucinieri di tre lunghezze, ma il gap viene recuperato subito (10-10). Giannelli a muro fa ripartire i suoi ma l’ingresso di Hossein Khanzadeh che trova tre ace consecutivi ribalta (17-19). Con undici errori il margine non viene più recuperato e Loeppky trova il punto dell’uno a zero. Invertiti i campi i locali spingono in battuta e con gli ace di Ben Tara provano lo strappo (9-2). Il gioco è più fluido e Semeniuk non spreca un pallone (22-15). Qualche guizzo d’orgoglio non basta agli ospiti per evitare il pareggio. Nella terza frazione arrivo in volata con du errori di Semeniuk che risulteranno fatali. Quarto periodo con Ishikawa in campo, ma il nipponico non va e viene richiamato Semeniuk. Al tie break passa la Lube.

Alberto Aglietti