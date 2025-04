Ternana: Capuano recupera, Brignola torna disponibile per la sfida contro la Pianese

di Augusto AusteriTERNIAllarme rientrato per Capuano e torna disponibile Brignola. Il difensore centrale e capitano, che nell’allenamento di giovedì ha rimediato una forte contusione, ieri ha lavorato in gruppo e si deduce che contro la Pianese potrà essere in campo. Si tratta di una notizia molto importante, considerando che quella con i bianconeri (lunedì ore 15 al "Liberati") è una partita in cui l’esperienza e l’attenzione del capitano potrebbero avere un fondamentale peso specifico, anche per tenere a bada Mignani, bomber avversario che con 16 gol tallona Cicerelli (18) nella classifica marcatori.

Ricordiamo che la difesa delle Fere deve già fare a meno di un baluardo come Loiacono, che ha chiuso la stagione in anticipo a causa dell’infortunio al malleolo rimediato nell’ultimo derby. Nel reparto avanzato, Liverani non potrà contare su Donnarumma (problema al polpaccio), ma recupera Brignola che ieri è tornato in gruppo dopo aver saltato le ultime tre partite per infortunio. A centrocampo resta ovviamente out Romeo. Rientrano dalla squalifica il difensore Maestrelli e l’attaccante Millico che rappresentano due importanti opzioni anche a gara in corso. Oggi seduta pomeridiana a porte chiuse.

Campionato Primavera 2. I rossoverdi battono 2-1 il Benevento, salgono temporaneamente al 2° posto in attesa delle gare odierne e a tre giornate dal termine della stagione regolare conquistano la partecipazione ai playoff. Al "Gubbiotti" di Narni la squadra di Stefano Morrone si porta in vantaggio al 21’ del primo tempo con Boudaas. Nella ripresa i sanniti pareggiano all’8’ con Francescotti su rigore e restano in dieci per l’espulsione di Pellegrino. Al 21’ Boudaas concede il bis realizzando il gol-vittoria.