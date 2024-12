Ternana Entella 1-1, Fere mai dome. In dieci dal 25’, pareggiano con Aloi

Terni, 15 dicembre 2024 – Finisce 1 a 1 il big match del “Liberati” tra Ternana ed Entella, ma il punto vale oro per i padroni di casa costretti a giocare in inferiorità numerica dal 25° per l’espulsione del portiere Vannucchi. Le Fere di mister Abate però non mollano mai e trovano il pari all’85° con Aloi di testa. La Ternana resta così capolista con il Pescara, che affronterà domenica prossima all’ “Adriatico” nella prima giornata di ritorno. Pronti, via e le Fere vanno in vantaggio con Cianci al 2° ma l’arbitro annulla.

La Ternana tiene bene il campo e si rende pericolosa un paio di volte ma al 25° l’Entella buca la retroguardia rossoverde e l’intervento di Vannucchi poco fuori area viene giudicato da espulsione. Poco dopo doccia fredda sul “Liberati” con il vantaggio di Guiu alla mezz’ora, a conclusione di una bella azione corale. La Ternana accusa il colpo ma piano piano si riorganizza e nella ripresa, pur rischiando ma restando sempre in partita, acciuffa un pari d’oro nel finale con Aloi che devia in rete di testa il cross di Martella.

TERNANA-ENTELLA 1-1, IL TABELLINO

TERNANA (3-5-2): Vannucchi, Tito (79' Tito), Loiacono, Martella; Casasola, Corradini (25' Vitali), De Boer, Donati; Cicerelli (72' Ferrante), Cianci.

ENTELLA (3-5-2): Del Frate, Tiritiello, Parodi, Marconi; Bariti (90' Zapppella), Corbari (36' Lipani), Di Noia (85' Siatounis), Franzoni, Di Mario (68' Manzi); Guiu, Casarotto (90' Tomaselli).

MARCATORI: 32' Guiu, 86' Aloi

NOTE: ammoniti: Del Frate, Tiritiello, Marconi, Franzoni, Corbari, Di Mario, Cianci, Romeo, Casasola; espulso: Vannucchi