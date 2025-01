Ternana mai doma, vittoria in rimonta. La Vis Pesaro si illude, poi si arrende

TERNANA 2 VIS PESARO 1

TERNANA (3-5-2): Vannucchi; Loiacono, Capuano, Tito; Casasola, Corradini, de Boer, Aloi (1’ st Curcio), Martella (1’ st Donati); Cicerelli (38’ st Ferrante), Cianci (38’ st Carboni). A disp.: Vitali, Bellavigna, Ferrara, Mattheus, Donnarumma. Allenatore: Abate.

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Bove (10’ st Peixoto), Tonucci (38’ st Tavernaro), Palomba; Zoia, Paganini, Pucciarelli, Cannavò; Di Paola; Nicastro (19’ st Molina), Orellana (19’ st Okoro). A disp.: Pozzi, Mariani, Neri, Ceccacci, Obi, Forte, Busato.

Arbitro: Vogliacco di Bari

Reti: 17’ pt Cannavò, 6’ st Cianci, 26’ st Donati

Note: ammoniti Tonucci, Peixoto, Molina, de Boer, Okoro, Palomba, Vannucchi. Espulsi: Stellone e Abate. Angoli: 9-2. Recupero: pt 2, st 6. Spettatori: 3.919 (di cui 2.233 abbonati), incasso totale 17.539 euro.

Le Fere tornano alla vittoria, ribaltando il punteggio nella ripresa con un crescendo rossiniano di qualità e grinta. La squadra di Abate resta a -5 dalla Virtus Entella, supera la Torres e respinge l’assalto della stessa Vis Pesaro. Il tecnico ritrova Casasola che rientra dalla squalifica, deve rinunciare a Romeo fermato per un turno, all’infortunato Maestrelli, ai lungodegenti Damiani e Krastev. Non ci sono ancora i nuovi arrivati Vallocchia e Millico. E’ difesa a 3 con Tito braccetto a sinistra, in mediana c’è Aloi e sulla corsia mancina agisce Martella. In attacco torna Cianci. Stellone non può contare sul centrale difensivo Coppola, infortunato. La sfida si apre con un calcio piazzato di Di Paola parato a terra da Vannucchi. Su un pallone basso di Tito dalla sinistra c’è il velo di Corradini, sotto rete Casasola non trova la deviazione, quella di Cianci si infrange sul muro dei difensori. Nell’occasione Bove si infortuna ed è sostituito da Peixoto. Gli ospiti si salvano quando Cianci anticipa Vukovic in uscita e Nicastro respinge sulla linea. Poi la sbloccano: Vannucchi allontana di pugno su un cross dalla destra, pallone a Cannavò il cui rasoterra si insacca dopo essere passato tra le gambe di Loiacono e Tonucci. I rossoverdi collezionano angoli. Una punizione di Cicerelli sfiora la traversa. Cianci si vede respingere una botta a colpo sicuro da un difensore, poco dopo il numero 9 serve un gran pallone a Corradini che calcia appena a lato. Abate cambia: a inizio ripresa ci sono Curcio e Donati per Aloi e Martella. Pronti-via e Vannucchi tiene in piedi i suoi salvando su Di Paola. Poi è monologo rossoverde. Ecco il pareggio di Cianci che su angolo di Cicerelli si vede respingere un colpo di testa da Vukovic, poi insacca con rabbia il suo 10° centro stagionale. Fere in costante forcing. Una conclusione dalla distanza di Tito sfiora il palo e un’altra trova il grande intervento del portiere. Vukotic è decisivo anche su un gran colpo di testa di Curcio, il quale si vede inoltre respingere una conclusione da Zoia sulla linea. Il 2-1 lo realizza Donati, di testa, su cross di Casasola dopo una grande giocata di Curcio. Tensione nelle fasi finali: ammonizioni in quantità, espulsi Stellone e Abate che vanno anche al faccia a faccia.