Ternana sfida Milan Futuro: Liverani cerca riscatto e playoff

Blindare il secondo posto e trarre preziose indicazioni. I rossoverdi fanno visita al Milan Futuro con questo doppio obiettivo e Fabio Liverani attende una valida risposta della squadra dopo il kappaò con il Carpi. "Abbiamo una settimana in più di conoscenza – spiega il tecnico – e dobbiamo provare a vincere, iniziando a percorrere con segnali positivi la strada verso i playoff. Cambieremo qualcosa in base alle mie idee, ma non mi piace dare vantaggi agli avversari e per giunta affronto un amico come Oddo che già mi conosce bene. La situazione non è un copia-incolla di quanto realizzammo otto anni fa (la miracolosa salvezza, ndr). La squadra può far bene la partita. Abbiamo calciatori forti come dimostra il campionato che hanno fatto e devo metterli nelle migliori condizioni". Rientra Cicerelli dopo la squalifica e c’è curiosità per vedere come sarà impiegato: "I compagni lo cercano sempre anche in allenamento ed è una cosa che lui si è conquistato con le prestazioni. Ha inciso per il 60-70 per cento dei gol della Ternana. E’ merito suo e del tecnico che mi ha preceduto. Ma ora gli avversari lo conoscono meglio. Vorrei dare qualche soluzione in più per avere da lui maggiore imprevedibilità e farlo tornare al top". Le gerarchie consolidate nell’undici: "Sono state determinate dai risultati e i calciatori se le sono guadagnate sul campo. Potrei cambiare qualcosa, visto che, dopo un campionato tirato, credo che i playoff li vincerà la squadra che riuscirà a impiegare 16-20 pedine più o meno alla pari, anche se è impossibile che siano allo stesso livello. E’ importante trovare una via di mezzo". La partita: "Sarà difficile. Il Milan Futuro ha calciatori di qualità. Sta trovando gioco e risultati – conclude Liverani – esprimendo qualità e organizzazione". Sono out gli infortunati Corradini, Loiacono, Romeo e Brignola, gli squalificati Maestrelli e Millico. Tornano a disposizione Capuano, che ha recuperato dall’infortunio, Cicerelli e Vallocchia che hanno scontato il turno di stop. Possibile mediana a tre.

Primavera. I rossoverdi vincono 2-1 a Monopoli e salgono al terzo posto, mettendo una seria ipoteca sui playoff. La doppietta di Fulga (34’ pt e 6’ st) capovolge il risultato dopo il gol di La Sorsa (15’ pt).

COSI’ IN CAMPO.Solbiate Arno (VA) - Stadio "Felice Chinetti". ore 12.30.MILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Alesi, Malaspina, Branca, Fall; Camarda, Magrassi. All.: Oddo.TERNANA (4-3-2-1): Vannucchi; Casasola, Fazzi, Capuano, Tito; Vallocchia, de Boer, Aloi; Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Liverani.Arbitro: Bozzetto di Bergamo.