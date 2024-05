Ternana, recupera de Boer. Ora è caccia all’impresa

Oggi torna a parlare Roberto Breda e avremo l’effettivo polso della situazione. Intanto il recupero di de Boer sembra essere l’unica buona notizia. L’uscita dal campo dell’olandese per infortunio al 9’ del secondo tempo nella partita di Bolzano aveva fatto temere l’ennesimo forfait di questo inverosimile periodo. Invece, il centrocampista si sta allenando in gruppo e dovrebbe essere pienamente disponibile per la sfida con il Catanzaro (domenica ore 15). Nel reparto persiste invece l’assenza di Pyyhtia e Marginean ancora fermi ai box. Stessa situazione per Favilli anch’egli fermo nella seduta svolta ieri a porte chiuse, come ovviamente Capuano, Sgarbi e Zuberek. Ecco allora che i convocati di Breda potrebbero essere gli stessi di mercoledì scorso, ad eccezione dello squalificato Boloca. Un dubbio-chiave per il possibile undici di partenza è proprio relativo all’assenza di quest’ultimo che obbliga il tecnico a rivedere ancora una volta la composizione del reparto arretrato. E’ difficile che possano esserci variazioni a livello tattico. E’ da vedere se Sorensen agirà centrale o braccetto di destra, discorso che riguarda di riflesso anche Dalle Mura. Nel caso di un clamoroso ricorso alla difesa a quattro, i due sarebbero i centrali, a sinistra ci sarebbe Lucchesi e a destra potrebbe arretrare Casasola. E’ inoltre da vedere se sulla corsia mancina di centrocampo sarà confermato Distefano o se rivedremo Carboni. In attacco il dubbio è Dionisi-Raimondo. Ovviamente, anche l’odierna seduta di rifinitura (ore 10.30) si svolgerà a porte chiuse. Domenica le partite si giocheranno tutte alle 15. Per coltivare le residue speranze la Ternana appare obbligata a compiere l’impresa contro la lanciatissima squadra di Vivarini che ha nel mirino il 4° posto, ma sarà inevitabile seguire anche Cittadella-Bari e Palermo-Ascoli, senza trascurare Cosenza-Spezia e Venezia-Feralpisalò. Potrebbero avere un certo peso anche altre gare, considerando poi le sfide dell’ultima giornata.