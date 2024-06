Ternana, riflettori su Corrado e Zoia. Contatti con Brescia e Vis Pesaro

Importante incrocio di contatti tra Ternana, Brescia e Vis Pesaro. Si parla dei difensori mancini Niccolò Corrado (2000) e Riccardo Zoia (2001). Il Brescia sta trattando il primo con la società rossoverde, con cui il calciatore, rientrato dal prestito al Modena, ha ancora due anni di contratto. L’Inter non sembra intenzionata a esercitare l’opzione di riscatto del cartellino (girerebbe il calciatore al Genoa nell’ambito dell’operazione-Martinez, o al Venezia nella contropartita per Tessman). Il riscatto da parte nerazzurra porterebbe nelle casse della Ternana una notevole cifra, comunque molto inferiore agli 1,8 milioni ipotizzati un anno fa dopo la prima grande stagione di Corrado con la maglia delle Fere. Il Brescia, dunque, sta trattando con il diesse rossoverde Stefano Capozucca (il calciatore non rientra nei piani per la Serie C, anche per l’elevato ingaggio) e il range sarebbe compreso tra 250 e 400 mila euro. Qualora la trattativa per Corrado non dovesse chiudersi, la società del presidente Massimo Cellino (fonte Bresciaoggi) punterebbe su Zoia, rientrato alla Vis Pesaro dopo aver giocato in prestito alla Ternana il girone di ritorno. Ma Zoia è anche sul taccuino di Capozucca che starebbe a sua volta trattando con il club marchigiano la formula e le cifre per il suo ritorno alle Fere. STAFF. A breve il gruppo dei collaboratori del tecnico Ignazio Abate sarà completato con l’ultimo tassello. Si tratta di una figura adibita al recupero degli infortunati, dunque in sinergia con il preparatore atletico Alessandro Micheli. Ricordiamo gli altri componenti dello staff: vice allenatore Cesare Baggi (ex primavera del Parma), preparatore dei portieri Massimo Di Pasquale (ex Rimini) e il confermato match analyst Ivan Manfredi che nell’ultima stagione ha fatto parte dello staff di Roberto Breda. RITIRO. Giungono conferme in merito a San Gemini, località dove la Ternana inizierebbe a lavorare dal 14 luglio utilizzando due campi in erba sui quali starebbero già operando gli addetti che curano il manto erboso del "Liberati".

Tifosi e solidarietà. Il gruppo "Quelli della Est" organizza anche quest’anno "una giornata di fratellanza, amicizia, aggregazione e passione". L’evento si svolgerà sabato 13 luglio presso il centro sociale "Germinal Cimarelli" in Via del Lanificio e avrà inizio alle ore 18.30 con un mini torneo. Alle 20 aprirà il punto ristoro. Alle 22.30 ci sarà l’estrazione dei premi della lotteria il cui ricavato sarà devoluto a "La terra di Piero" (organizzazione di volontariato operante in varie zone dell’Africa e in Italia). Tutta la giornata sarà accompagnata dalla musica di Dj al_freedom.

Centro coordinamento Ternana clubs. C’è un nuovo "vice" al fianco del presidente Claudio Maggi. E’ Mattia Basilico, fondatore del gruppo "Fere del Nord", residente in provincia di Varese.