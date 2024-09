Ternana, sfida ideale per testare l’attacco. Abate vuol tornare a vincere con il Pineto

Fase difensiva su importanti livelli, fase offensiva in cerca di concretezza. Può essere la sintesi dell’attuale espressione dei rossoverdi che si preparano ad affrontare il Pineto in una 4a giornata di campionato che si preannuncia molto interessante considerando determinati "incroci" in programma. Quella di domenica al "Liberati" (ore 20.45) sembra essere la sfida ideale per testare la forza d’urto delle Fere, considerando la grande organizzazione in copertura fin qui espressa in dal team di Mirko Cudini, vedi un solo gol subìto, per giunta su rigore e al 92’ sabato scorso contro l’Arezzo. Soltanto il Gubbio ha fin qui fatto meglio, riuscendo a blindare del tutto la propria porta. Ma proprio contro i rossoblu la squadra di Ignazio Abate è andata molto vicina al gol in più di una circostanza. In precedenza contro il Pontedera (curiosità, team che come Pineto e Gubbio adotta la difesa a tre), la vittoria non aveva mascherato le difficoltà nel produrre occasioni che si erano paradossalmente verificate nella lunga fase giocata in superiorità numerica come rilevato dallo stesso tecnico rossoverde. Era comunque una Ternana in pieno rodaggio e che non poteva contare su tutte le attuali pedine. Per domenica prossima, in merito al reparto avanzato, Ignazio Abate avrà forse i classici dubbi che ogni tecnico vorrebbe avere. Donnarumma, alla prima da titolare a Gubbio, è apparso su buoni livelli, sfiorando anche il gol. La condizione e il minutaggio di Cianci e Curcio sono in crescendo e uno dei due potrebbe essere nell’undici iniziale, senza trascurare l’opzione-Ferrante. La cosa certa è che la Ternana deve tornare alla vittoria, anche per sfruttare l’esito delle sfide tra i team che la precedono. I rossoverdi scenderanno in campo conoscendo il risultato di Virtus Entella-Carpi (oggi, ore 20.45) e Vis Pesaro-Pontedera (domani, stesso orario). Ovvia attenzione anche a Perugia-Gubbio che giocheranno in contemporanea con le Fere. Questo pomeriggio è in programma una allenamento a porte chiuse all’antistadio. E’ ancora out Aloi (terapie e lavoro in palestra).

Tifosi. Il Centro Coordinamento Ternana Clubs comunica alcune novità nella composizione del direttivo "a seguito di una redistribuzione delle cariche". Il presidente è sempre Claudio Maggi, i suoi vice sono Antonio Laudi, Fabio Biscetti, Fabio Narciso e Mattia Basilico (presidente del club "Fere del Nord"). I consiglieri: Andrea Famoso, Fiorella Simoni, Francesco Grazietti, Franco Sciri, Marco Finistauri, Massimiliano Baccaille, Rolando Sgrazzutti, Vittorio Leonardelli.