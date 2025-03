Trasferta amara: bianconeri sconfitti 2-1. Il Trestina scivola sul campo dell’Ostia Mare di Daniele De Rossi

OSTIAMARE 2 TRESTINA 1

OSTIAMARE: Morlupo, Cabella, Pinna, Frosali, Camilli, Lazzeri, Kouko, Rasi, Proietti, Pontillo, Mercuri. A disp.: Calabrese, Peres, Marrali, Sacko, De Crescenzo, Morano, Persichini, Mbaye, Checchi. All.: Minincleri.

PORTING CLUB TRESTINA: Tozaj, Giuliani G., Dottori, Serra, Borgo, Sensi, Granturchelli, D’Angelo, Mencagli, Ferri Marini, De Sousa. A disp.: Fratti, De Meio, Cenci, Marcucci, Orselli, Lisi, Nouri, Migliorati, Migliorati T.. All.: Calori.

Arbitro: Bruschi di Ferrara

Marcatori: 17’ Rasi, 1’ st Ferri Marini, 5’ Pinna.

NOTE: spettatori 200. Recupero: pt 2’, st 3’.

Dopo quattro risultati utili consecutivi, il Trestina cade sul campo dell’Ostia Mare di Daniele De Rossi, con la classifica che si complica nuovamente per i bianconeri. Un ko di misura conseguenza di una prestazione un po’ al di sotto delle precedenti gare, pur se nel finale la squadra di Simone Calori ha avuto con Lisi la palla del pari ma il portiere laziale è riuscito a intercettare la conclusione dell’esterno trestinese. Primo tempo con poche emozioni ma sono i padroni di casa a passare grazie a una conclusione di Rasi che supera Tozaj. Il Trestina cerca invano di trovare qualche chance offensiva nella frazione iniziale. In avvio ripresa ecco però il pari: azione personale di capitan Ferri Marini che con un preciso diagonale batte Morlupo. Gli ospiti ci provano ancora ma sono i ragazzi di De Rossi a mettere di nuovo la freccia per merito dell’altro capitano di giornata, Pinna, bravo a mettere in rete alle spalle di Tozaj. Nel finale i laziali restano in dieci, i bianconeri spingono ma il portiere di casa è sempre attento e così si materializza una sconfitta che arriva nel momento migliore del torneo per l’undici di Calori chiamato ora all’immediato riscatto, pur se sulla strada degli altotiberini c’è ora il Siena a caccia di punti in zona playoff. La sfida è in programma domenica allo stadio Casini.