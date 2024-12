Trestina, pari e proteste. Sfumano vantaggio e vittoria

TRESTINA

2

AQUILA MONTEVARCHI

2

TRESTINA (4-3-2-1): Fratti 6,5; Giuliani 6,5, De Meio 6,5, Sensi 6, Bucci 6; Nouri 6,5, Serra 5,5, Lisi 6 (39’ s.t. Vietina s.v.); De Souza 7 (22’ s.t. D’Angelo 6), Ferri Marini 6,5 (33’ s.t. Arduini 6), Mencagli 5,5. All. Calori 6,5

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-3): Testoni 6; Artini 5,5, Franco 6 (11’ s.t. Ficini 6), Martinelli 6,5; Picchi 5,5 (26’ s.t. Carcani 6), Sesti 6 (21’ s.t. Borgia 6), Saltalamacchia 6 (1’ s.t. Casagni 6, 32’ s.t. Zhupa 6), Orlandi 6,5; Boncompagni 6, Priore 5,5, Ciofi 7. All. Lelli 6,5

Arbitro: Ercole di Latina 4,5

Marcatori: 16’ p.t. Giuliani, 1’ s.t. Nouri, 31’ s.t. Orlandi (rig.), 37’ s.t. Ciofi. Espulsi: 17’ s.t. Serra, 47’ s.t. Mencagli, 48’ s.t. Croce (allenatore in seconda del Trestina)

TRESTINA - Schiuma rabbia il Trestina, infuriato per la direzione arbitrale: dopo essersi portata sul 2-0, la squadra altotiberina si fa raggiungere da un avversario che sfrutta la superiorità numerica ed accorcia le distanze con un rigore contestato, dopo che in precedenza i padroni di casa avevano inutilmente reclamato un penalty in loro favore. Il vantaggio dei locali arriva al 16’; cross di De Souza, il pallone attraversa l’aerea e perviene a Giuliani, che di piatto insacca da distanza ravvicinata. Al 23’ De Souza verticalizza per Mencagli che in diagonale scaraventa il pallone alle spalle di Testoni, ma l’assistente segnala un offside e il gol viene annullato. Al 29’ Fratti, fino ad allora inoperoso, alza sopra la traversa una punizione di Ciofi. Al 1’ della ripresa il Trestina raddoppia: cross dal fondo di Ferri Marini, interviene Nouri e non lascia scampo a Testoni. Padroni di casa ancora pericolosi al 5’, con un cross di De Souza ed attenta chiusura di Picchi. Vivaci proteste dei locali al 18’ per un intervento di Picchi in area (palla sul braccio?) ma l’arbitro lascia proseguire. Al 17’ Serra rimedia la seconda ammonizione e lascia i suoi in 10 uomini. Alla mezz’ora l’arbitro fischia un rigore (apparso generoso) per un intervento in area di Sensi ed Orlandi dal dischetto accorcia le distanze per gli ospiti, che al 37’ agguantano il pareggio con Ciofi. Al 47’ Mencagli rifila un calcio a un avversario e viene espulso, l’allenatore in seconda trestinese Croce è allontanato dalla panchina. Paolo Cocchieri