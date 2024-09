Under 21, Italia-San Marino: Nunziata punta sul tandem Gnonto-Esposito. Dove vedere la partita in tv

Latina, 5 settembre 2024 – È pronto a ricominciare il cammino dell’Italia Under 21 di Carmine Nunziata nelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, in programma nel 2025 in Slovacchia: domani, alle ore 16.45 (diretta su Rai 2), gli azzurrini affronteranno, allo stadio Domenico Francioni di Latina San Marino (battuta con un perentorio 7-0 nel match di andata), nel primo di due incontri ravvicinati (martedì prossimo ci sarà la sfida contro la Norvegia): “Ci ritroveremo dopo diversi mesi – ha spiegato il CT Nunziata in conferenza stampa – e dovremo cercare di rimettere insieme alcuni concetti, ma soprattutto di essere squadra e porci obiettivi. Al tempo stesso sarà importante avere capacità di adattamento e saper trovare soluzioni per andare in campo ben sapendo ciò che c’è da fare”. La grande novità del gruppo degli azzurrini è Nicolò Savona: “Bisogna seguire tutti i ragazzi ed è giusto che chi è meritevole di convocazione venga convocato. Teniamo d’occhio tuttti quelli che sono in questa fascia d’era e lui ha sempre fatto parte degli attenzionati. Ha fatto bene e al pari di Pisilli ha dimostrato di poter stare in questo gruppo. Il torneo di Tolone ci ha permesso di vedere meglio giocatori che adesso fanno parte del gruppo squadra”. L’obiettivo è la qualificazione all’Europeo. Vietato, nonostante la roboante vittoria dell’andata, sottovalutare l’avversaria: “Bisogna avere un po’ di riguardo per i giovani perché rappresentano il futuro. Non solo nello sport. In ogni ambito. Giusto parlare di loro e che giochino non solo a inizio stagione quando ci sono rose ancora incomplete. Abbiamo un Europeo da raggiungere e per farlo bisogna dare il massimo. Non esistono partite facili e, nonostante lo possa sembrare, neppure quella contro San Marino lo sarà. Le partite vanno giocate e sono più semplici solo se giocate in un determinato modo. San Marino sa difendersi, ti aspetta nella propria metà campo e punta molto sulle ripartenze”.

Le possibili scelte di Nunziata e Cecchetti

Nunziata si affidera alla difesa a tre e al modulo con due punte e un trequartista a supporto. Tra i pali ci sarà Desplanches, schermato dai tre centrali Pirola, Coppola e Ghilardi. Kayode e Ruggeri saranno invece gli esterni a tutta fascia di un centrocampo completato dai centrali Bove e Prati. Baldanzi, sulla trequarti, avrà invece il compito di supportare la coppia d’attacco che sarà formata da Gnonto ed Esposito. Difesa a tre anche per San Marino di Cecchetti, il quale opterà però per un 3-5-2: Giambalvo, Matteoni e Pasolini saranno i tre difensori a protezione del portiere Giambalvo. Giocondi e Contadini, invece, i quinti sulle corsie laterali, con Rastelli, Zannoni e Toccaceli a formare il trio di centrocampo. Davanti, infine, il tandem Sensoli-Famiglietti.

Orari e dove vedere la partita: la partita Italia-San Marino, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2025 in Slovacchia, sarà trasmessa domani, giovedì 5 agosto, a partire dalle 16.45 su Rai 2.

Probabili formazioni

Italia (3-4-1-2): Desplanches; Pirola, Coppola, Ghilardi; Kayode, Bove, Prati, Ruggeri; Baldanzi; Gnonto, Esposito. All. Nunziata

San Marino (3-5-2): Amici; Giambalvo, Matteoni, Pasolini; Giocondi, Rastelli, Zannoni, Toccaceli, Contadini; Sensoli, Famiglietti. All. Cecchetti