Unstoppable, il nuovo piano Uefa per il calcio femminile

La Uefa annuncia il nuovo piano dedicato al calcio femminile: si chiama Unstoppable, avrà una durata di sei anni (2024-30) e fa seguito a Time to action, la prima strategia Uefa dedicata al calcio femminile.

Prevede quattro obiettivi a lungo termine per il 2030: fare del calcio lo sport più praticato da donne e ragazze sul continente attraverso lo sviluppo di percorsi calcistici per giocatrici, allenatrici e arbitri e strategia dedicate al calcio di base; fare dell’Europa la patria delle migliori calciatrici del globo; rendere il calcio femminile più investibile e sostenibile e infine contraddistinguere questo sport per i suoi valori di inclusività.

Nel periodo interessato del piano, saranno investiti 1 miliardo di ricavi Uefa a sostegno di nazionali maggiori e giovanili, club e progetti di crescita del movimento.