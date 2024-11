Manita dell’Inter a Verona, Inzaghi: “Grande prestazione”

Verona, 23 novembre 2024 – L’Inter a forza cinque rifila una manita al Verona in un tempo di gioco, il primo, e fissa un record nella sua storia, che era risalente al 1964. Non era accaduto altre volte che i nerazzurri riuscissero a segnare cinque reti in 45 minuti. Non c’è stata storia a Verona, profonde riflessioni sul futuro di Zanetti, con addirittura il ritorno al gol del Tucu Correa, che ha sostituito un Lautaro influenzato. Poi ci hanno pensato Thuram con una doppietta delle sue, in mezzo però alle belle statuine scaligere, e i gol di De Vrij e Bisseck a chiudere i conti di una partita mai in discussione. Inzaghi si gode la risposta dei suoi, che hanno avuto poco tempo per preparare la sfida, mentre in casa Hellas è tempo di riflessioni dopo l’ottava sconfitta nelle ultime dieci partite giocate.

Inzaghi: “Non ho mai avuto dubbi su Correa”

Non può che essere soddisfatto Simone Inzaghi che ha ottenuto, con facilità, ciò che voleva: vittoria e poche energie sprecate. La scelta di Correa è stata corretta e giusta, così come quella di dare fiato a qualche titolare, non Mkhitaryan, e il risultato è arrivato con buona gestione dei minutaggi. Questa l'analisi del tecnico, che parte ovviamente dal Tucu: "Lo conosco bene e si sta allenando bene dal 13 luglio, ma la concorrenza è grande – le sue parole – Non ho avuto dubbi sul suo impiego e sono contento sia per lui sia per la prestazione dei ragazzi. Abbiamo avuto 48 ore per preparare la partita ed è stata fatta una grande gara. Lautaro? Avrei voluto portarlo in panchina ma aveva la febbre alta". L'altro mattatore della giornata è stato Marcus Thuram, che continua a mostrare grande crescita: "Ha fatto grandi cose e sapeva di poter fare di più in fase realizzativa, si sta togliendo grandi soddisfazioni come i compagni. E' stato bravo perché aveva speso tanto contro l'Italia in nazionale". Il man of the match è stato invece proprio Correa, premiato a fine partita. Una bella gioia per l'argentino che non giocava titolare da tantissimo tempo: "I miei compagni mi hanno aiutato tanto e sono sereno, lavoro al massimo e sono contenti che io abbia fatto bene. Siamo uniti tutti nella stessa direzione". Per l'argentino anche un grande assist di tacco per Bisseck in occasione del quinto gol: "Era voluto", la sua risposta. Profonde riflessioni invece in casa Hellas. La contro prestazione odierna sancisce la quinta sconfitta nelle ultime sei partite e l'ottava nelle ultime dieci. Paolo Zanetti è in bilico e potrebbero esserci decisioni imminenti in vista del futuro che presenterà diversi scontri diretti nei prossimi match. Al presidente Setti tutte le valutazioni del caso assieme al direttore sportivo, nonostante la squadra avesse approcciato questa partita fuori dalla zona retrocessione.