Vis, mister Stellone lavora sui dettagli: "Migliorare la precisione sui cross in area"

Ragionando ad alta voce mister Stellone ha già avuto modo di schiarirsi le idee su questo finale thrilling di campionato: "Effettivamente gli ultimi risultati delle concorrenti hanno complicato la situazione perché incontreremo un Sestri Levante niente affatto appagato e che anzi deve ancora salvarsi dopo avere perso a quel modo contro l’Ancona. E poi c’è la vittoria della Fermana che resta in corsa". Insomma una occhiata gli altri campi il tecnico della Vis la deve pur dare, assieme alla squadra, perché la salvezza diretta di Pesaro non passa solo per i propri risultati. Anche se l’allenatore ci tiene a ribadire che "a prescindere dagli altri, la Vis deve badare a se stessa, a continuare questo tipo di prestazioni e di risultati. Perché se a Rimini abbiamo perso giocando bene, con il Perugia abbiamo vinto facendo altrettanto, quindi la squadra c’è".

Si riparte dunque da qui, da questa vittoria che per stessa ammissione del tecnico biancorosso "ci ha dato ancora più consapevolezza che possiamo fare bene. Io vedo i ragazzi allenarsi con grande intensità e voglia, li vedo convinti di dare il massimo e questo è un ottimo presupposto per affrontare la volata finale per la salvezza e le prossime due partite". Parole pronunciate con grande serenità, la stessa che il tecnico sta cercando di trasmettere alla squadra in questi giorni.

Meno di due settimane di lavoro dunque, un paio di appuntamenti decisivi prima della fine della stagione regolare che probabilmente avrà una coda se la Fermana continuerà a fare risultati e mantenersi a meno di otto punti dalla quintultima, distanza che invece garantirebbe a chi arriva in quella posizione di non disputare i playout.

Ma come e su cosa si può lavorare in così poco tempo? E cosa può fare la Vis per sfruttare le poche ore a disposizione per evitare i playout? "Migliorare ad esempio nel cross, nel servizio per i compagni in area. Con il Perugia lo abbiamo fatto bene in alcune circostanze, meno in altre, e questo è un aspetto sul quale insistere in questi giorni", ha aggiunto l’allenatore.

Nel frattempo a Sestri Levante soffia la "bora", con il presidente Stefano Risaliti impegnato a ridare energia ad una squadra che pareva salva e che invece non lo é, ricordando che "ad Ancona abbiamo avuto anche le occasioni per andare in vantaggio sul risultato di 1-1". Oltre agli acciaccati le condizioni saranno valutate sabato, Sestri non avrà gli squalificati Troiano, mediano che ha collezionato 24 gare e un 1 gol finora, e il gioiellino Parlanti, 20 anni, centrocampista già ceduto alla Triestina per fine campionato.