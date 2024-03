Vis-Pontedera, in ballo punti salvezza. Sfida tra due squadre votate al bel gioco

Gara frizzante tra due squadre votate al gioco. E’ quanto si prevede oggi al "Benelli" per un Vis-Pontedera che vale molto per entrambe. Per la Vis che deve ancora mettere fieno salvezza in cascina e riscattare l’inatteso scivolone di Recanati, e per il Pontedera che vuole interrompere una preoccupante serie di sconfitte. Pesaro potrebbe presentare Mamona laterale per dare alternanza a Pucciarelli, ma indovinare la formazione è un vero rebus anche perché mister Banchieri stavolta ha un’ampia scelta, visto il rientro di tutti gli infortunati. A un certo punto del pomeriggio potrebbe fare il suo esordio anche l’ex Inter Obi, che sta ritrovando la condizione fisica, mentre in attacco appare scontata la conferma di Nicastro al fianco di Karlsson. Possibile una difesa over con Tonucci, Mattioli e Zagnoni. Occhio ai diffidati, i biancorossi hanno sei giocatori a rischio di squalifica in caso di ammonizione.

Il Pontedera si presenta a Pesaro con la novità del ritorno tra i pali di Vivoli e con una formazione che va in gol con più giocatori, fidando su un pacchetto under di tutto rispetto. Ieri mister Canzi ha messo in guardia i suoi: "La Vis è una squadra quadrata e tranne l’utima partita aveva messo in fila una serie importante di risultati. Una squadra di esperien za, con gente tosta, che è uscita rafforzata dal mercato. Conosciamo molto bene Nicastro, i tanti pregi e i pochi difetti che ha. Ci fa piacere incontrarlo ma per una volta saremo rivali". Ai suoi ha chiesto di giocare, pensando però anche al risultato: "Il Pontedera – ha detto – deve essere bravo a capitalizzare tutte le occasioni che avrà e a fare coincidere la prestazione con un risultato positivo, che sia un pareggio o una vittoria. Dobbiamo muovere la classifica"

Così in campo, stadio "Benelli" ore 16,15 (diretta Sky streaming)

VIS (3-5-1-2): Neri F., Mattioli. Tonucci, Zagnoni, Neri G. M. Valdifiori, Di Paola, Iervolino, Mamona, Karlsson O., Nicastro F. All. Banchieri. A disposizione: Mariani, Polverino, Rossoni, Peixoto, Ceccacci, Da Pozzo, De Vries., Gulli, Kemayou, Loru, Nina, Obi., Pucciarelli, Molina, Pecile, Rossetti. All’Banchieri

PONTEDERA (3-5-2-1): Vivoli, Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Lombardi, Ignacchiti, Angori; Benedetti, Ianesi; Ganz. All. Canzi. A disp: Lewis, Busi, Gagliardi, Martinelli, Pretato, Ambrosini, Peli, Cerretti, Delpupo, Selleri, Provenzano. Nessuno squalificato, assenti Stancampiano, Ciocci, Marrone.

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila

d.e.