Vis Torna Da Pozzo, l’ex con il vizio del gol

"Con sei turni di anticipo, la Pianese ha conquistato la salvezza aritmetica in Serie C, un traguardo mai raggiunto prima d’ora. Adesso però non vogliamo fermarci!". Una stagione ,quella attuale, che entrerà nella quasi centenaria storia della neopromossa Pianese e con queste parole, sui propri social, il club l’ha voluta celebrare. Sarà la Vis a dover assumere le sembianze di antagonista per interrompere una favola che come lieto fine potrebbe prevedere persino i playoff. La formazione toscana, che giungerà al Benelli senza defezioni, da metà dicembre si è affidata con successo al progetto tecnico di Alessandro Formisano, dopo aver risolto consensualmente il contratto di Fabio Prosperi. "Un privilegio poter allenare questo gruppo, un orgoglio poter scrivere la storia insieme". Con queste parole, postate dopo l’ultima prestigiosa vittoria contro la Torres, Formisano ha rivelato sui social tutta la sua soddisfazione per il felice approdo nel mondo delle zebrette. I bianconeri possono essere considerati, proprio come la Vis, tra le principali sorprese del girone ma a differenza dei biancorossi, nella scorsa giornata hanno messo fine con i tre punti ad un periodo delicato ( tre sconfitte consecutive per 1-0 contro Rimini,Gubbio e Spal).

Ancora una volta è stato il bomber Guglielmo Migliani a prendersi la squadra sulle spalle e trascinarla al successo. Una stagione da incorniciare quella del classe 2002, che con quattordici reti e due assist all’ attivo, sarà la più grande minaccia per Tonucci e compagni. L’esperto difensore pesarese è l’indiziato numero uno per sostituire Coppola, convocato con l’under 20 azzurra. Se Di Renzo e Bove si giocano un posto al suo fianco, Palomba appare tuttavia certo di un posto in difesa della porta protetta dal debuttante Mattia Mariani. Il classe 2001, che sostituirà un Vukovic alle prese con l’under 20 croata, dovrà opporsi ai prodigiosi colpi dei due trequartisti Federico Mastropietro e Luca Bacchin. Quest’ ultimo, trasferitosi in bianconero durante il mercato di gennaio, ha trovato continuità in Toscana con 8 presenze consecutive da titolare e 3 assist e non sazio della convincente vittoria contro la Torres nell’immediato post partita ha dichiarato: "Se sto facendo bene, il merito non è solo mio ma di tutta la squadra. Ora ci aspettano altre finali, a partire da Pesaro. Ma siamo pronti e determinati per le nuove sfide che verranno". Il classico 3-4-2-1 toscano prevede la presenza a centrocampo dell’ ex Lorenzo Da Pozzo, a segno per la terza volta stagionale nella scorsa giornata.

Lorenzo Mazzanti