100 km del Passatore, trionfa Federico Furiani

Faenza (Ravenna), 26 maggio 2024 – Correre nella notte romagnola alla ricerca del primo, storico, successo, alla prima partecipazione all’altrettanto storica Cento Chilometri del Passatore, la cento più famosa del mondo, come l’ha definita lo stesso vincitore, il perugino Federico Furiani che percorre la distanza tra piazza Duomo a Firenze e Piazza del Popolo a Faenza in 7 ore, 10’ e 57’’ superando altri due podisti italiani, Massimo Giacopuzzi dell’Us Dolomitica che, però, arriva in piazza a Faenza staccato di 7’ 23’’ e il bolognese David Colgan, tesserato per l’Atletica Castenaso Celtic Druid che arriva staccato di 15’ 27’’ dal vincitore ma, grazie a questa fantastica performance non solo sale sul podio della Cento ma si aggiudica anche il famoso Trittico di Romagna, ovvero la classifica combinata – per i tempi di gara – di Maratona del Lamone, 50 Chilometri di Romagna e, appunto, la Cento Chilometri del Passatore.

Furiani ha dominato la gara, passando in vantaggio praticamente su tutti i passaggi intermedi, dalla Colla sino a Brisighella e poi a Faenza, superando anche i momenti di difficoltà inevitabili in una corsa così lunga, come si è visto col capoverdiano Duarte, primo a Borgo San Lorenzo e in lotta a lungo con Furiani prima di crollare nel finale, piazzandosi soltanto al settimo posto.

Bravissima e vincitrice tra le 685 donne Federica Moroni, 13ª assoluta, che chiude la sua fatica in 7 ore 53’ 01’’ davanti a Serena Natoli, del Reggimento Alpini Paracadutisti, staccata di 1’ 55’’ e Silvia Luna, a lungo seconda. Una gara che non riguarda solo i grandi runner ma anche i tanti amatori che per una sfida contro se stessi percorrono l’ultramaratona che scavalca l’Appennino.

Sono ben 2.593 gli atleti transitati in tempo utile sul traguardo di Piazza del Popolo: Tiziano Tamelli (Traillab) è l’ultimo ad alzare le braccia sull’arrivo nel tempo di 19 ore 16’ 35’’ a 12 ore 5’ 37’’ dal vincitore.

L’ordine d’arrivo della 49ª edizione: 1º Federico Furiani (TX Fitness) in 7 ore, 10’ e 57’’; 2º Massimo Giacopuzzi (Us Dolomitica) a 7’ 22’’; 3º David Colgan (Atletica Castenaso Celtic Druid) a 15’ 27’’; 4º Ferrante a 16’ 12’’; 5º Camprincoli (Gp Avis Forlì) a 19’ 03; 6º Macchi (Fidal Runcard) a 22’ 18’’; 7º Duarte Oliveira (Capo Verde) a 25’ 21’’; 8º Pecora (Liferunner) a 27’ 13’’; 9º Bovanini (Avis Castel San Pietro) a 29’ 28’’; 10º Turroni (Cento Chilometri del Passatore) a 34’ 09’’.

In campo femminile: 1ª Federica Moroni (Dinamo Sport) in 7’ 53’’ 01; 2ª Serena Natolini (Esercito) a 1’ 55’’; 3ª Silvia Luna (Grottini Team) a 8’ 05’’.