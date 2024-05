A Fossano Milan beffato da Merlier in volata. Pogacar, un altro Giro di giostra. Caccia all’abbuono: "Mi servirà»

Bellissima la tappa alla rovescia: prima la fuga dei velocisti, poi l’attacco dei migliori in classifica quando è l’ora della volata. Non esiste normalità quando c’è in Giro sua divinità Pogacar: nel suo primo giorno in rosa, è lui ad agitare il finale, divertendosi (e divertendo) alla sua maniera. Non è prepotenza, è semplicemente il suo spettacolare modo di interpretare il ciclismo: se c’è l’occasione, si sfrutta.

Alla fine vince un velocista, il belga Tim Merlier (nella foto), bruciando al fotofinish Milan, rimasto presto allo scoperto. Ma fino a duecento metri prima davanti a tutti c’era Pogacar, inventore dell’epilogo che non ti aspetti: lo disegna con Thomas, cercando il blitz negli ultimi 3,5 chilometri, quando i velocisti già si stanno organizzando. "Volevo prendere una buona posizione per evitare rischi, in cima allo strappo si è creato un buco e siamo andati: purtroppo alla fine con Thomas non c’è stata collaborazione", la spiegazione.

Prima ancora, Pogacar si era manifestato su un traguardo intermedio, 21 all’arrivo: vedendo agitarsi le maglie dell’Ineos, lo sloveno va a giocarsi l’abbuono, guadagnando un secondo proprio su Thomas. "Strada facendo potrebbe tornare utile", sorride Tadej, che ai rischi di un Giro dispendioso replica con una battuta: "Lo diventerebbe se dovessi spendere degli euro, ma finora non ne ho tirati fuori".

Tocca a Pogacar dare un brivido a una tappa che a lungo viaggia a passo turistico, forse per onorare il passaggio da Cherasco, celebre per le lumache. Presagendo ciò che sarebbe accaduto, tutti i migliori velocisti a metà percorso vanno in fuga, tirando dritto dopo uno sprint volante: verranno ripresi, ma in un giorno così ci sta a meraviglia.

Ordine d’arrivo 3ª tappa Novara-Fossano: 1) Tim Merlier (Bel, Soudal) km 166 in 3h 54’35’’ (media 42,535), 2) Milan st, 3) Girmay (Eri), 4) Biermans (Bel), 5) Andresen (Dan), 10) Dainese.

Classifica: 1) Tadej Pogacar (Slo) in 11h 03’02’’, 2) Thomas (Gbr) a 46’’, 3) Martinez (Col) a 47’’, 4) Rubio (Col) a 56’’, 5) Uijtdebroeks a 56’’, 6) Fortunato a 1’07’’, 5) Conci a 1’44’’, 26) Tiberi 2’50’’, 35) Pellizzari 6’30’’.