Al via alle 12,30 la più antica delle grandi classiche. Van der Poel sfida Pogacar. Alla Liegi è scontro fra titani

"Posso vincere: se non ne fossi convinto non prenderei il via", fa sapere Mathieu Van der Poel (nella foto), meraviglioso dominatore di primavera, ed è il modo migliore per accendere l’ultimo appuntamento al Nord, la Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle grandi classiche. Bello che chi ha stravinto Fiandre e Roubaix onori la maglia iridata misurandosi anche su terreni meno adatti, bello pure che lanci la sfida a Tadej Pogacar, prodigio fatto apposta per le prove più dure.

E’ il ritorno del duello fra titani la vera notizia di una corsa odierna che alla durezza del percorso (254,5 chilometri con undici salite lunghe e severe) abbina le insidie del meteo, particolarmente feroce in questi giorni. Al punto che Van der Poel, alla seconda esibizione in questa corsa, ha rinunciato alla ricognizione, a differenza di Pogacar: ‘"Maltempo o no, amo percorrere queste strade: visto il freddo, ho pedalato più velocemente…", scherza lo sloveno.

Al rientro dopo un mese, con l’invidiabile bottino stagionale di sei vittorie in nove gare, Pogacar cerca il bis sulla via del debutto al Giro d’Italia. "Adoro questa corsa, anche se le ultime due volte non ho avuto fortuna (un anno fa cadde e si ruppe la mano, ndr). Van der Poel con la maglia iridata sembra ancora più forte, è capace di tutto anche sui percorsi non ideali per lui, ma non è l’unico da tener d’occhio", è il pensiero dello sloveno, poco convinto che a risolvere questa classica sia un attacco a lunghissima gittata come il suo alle Strade Bianche o quelli di Van der Poel a Fiandre e Roubaix. In assenza dell’altro fenomeno Evenepoel, vincitore delle ultime due edizioni, a far da terzo incomodo proveranno Pidcock, Skjelmose, Buitrago e Benoot, con i nostri Formolo e Velasco desiderosi di inserirsi: chissà se basta. Diretta Eurosport dalle 12,30, Raisport dalle 13,35.