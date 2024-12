AVEVA 91 ANNI. Addio Van Looy, il primo a far centro in tutte le classiche

Alla soglia dei 91 anni, che avrebbe compiuto domani, se n’è andato Rik Van Looy, leggenda belga del ciclismo. Era il più anziano campione vivente della bici ed è stato il primo Cannibale della storia. Ancora c’è chi lo ritiene il più forte di sempre nelle gare in linea: oltre a conquistare due mondiali su strada consecutivi, è stato il primo ad aggiudicarsi tutte le classiche monumento, come poi sarebbero riusciti soltanto i connazionali Merckx e De Vlaeminck: tre volte la Parigi-Roubaix, due volte il Fiandre, una volta la Sanremo, la Liegi e il Lombardia.

È stato anche l’unico a completare la raccolta delle grandi corse di un giorno ‘originali’, vincendo Freccia Vallone, Parigi-Bruxelles e Parigi-Tours.

Nato a Grobbendonk, nelle Fiandre, Hendrik Van Looy era stato soprannominato Rik secondo per distinguerlo dall’altro fuoriclasse belga Van Steenbergen, ma in breve divenne noto come l’Imperatore di Herentals, la città in cui viveva, dove è stato anche presidente della squadra di calcio e dove è stata eretta in suo onore una statua in bronzo alta tre metri. In vent’anni di carriera ha affrontato tutti i più forti, da Coppi a Baldini, da Koblet a Van Steenbergen, da Anquetil a Gaul fino a Merckx, l’unico a far meglio delle sue 367 vittorie. Specialista delle classiche, fortissimo allo sprint, per la stazza non era adatto ai grandi giri, dove ha centrato 37 tappe (7 al Tour, 12 al Giro e 18 alla Vuelta), riuscendo anche a chiudere al terzo posto la prova spagnola e al quarto quella rosa.

Oltre a vincerne un paio, è stato protagonista in altri due mondiali: quello del 1963, sulle strade di casa a Renaix, dove fu battuto in volata dal suo gregario Beheyt, al quale per anni non rivolse più la parola, e quello del 1968 a Imola, dove accese la fuga da lontano che poi Vittorio Adorni avrebbe completato in modo trionfale. Angelo Costa