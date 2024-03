Caduta e lacrime per Van Aert, a rischio anche il Giro d’Italia

Una caduta a forte velocità alla Attraverso le Fiandre costa a Wout Van Aert le prossime classiche e, forse, il Giro d’Italia. Il belga, tra i favoriti per il Fiandre di domenica, è finito in terra a 67 chilometri dall’arrivo in un tratto di discesa con una decina di altri corridori: per lui, giunto in lacrime all’ospedale, frattura della clavicola destra e di alcune costole. Clavicola rotta anche per Jasper Stuyven, anche lui fra i più attesi al Fiandre, degli altri finiti in terra, fra i quali il nostro Gazzoli, solo contusioni per Girmay, mentre Mads Pedersen dopo aver provato a ripartire si è ritirato.

A vincere la corsa è stato uno compagno di Van Aert, Matteo Jorgenson, primo statunitense a finire nell’albo d’oro, settimo posto per Milan.