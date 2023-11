Appuntamento oggi sul circuito del Mugello messo a disposizione dalla Ferrari per la disputa del Trofeo Città di Firenze gara internazionale che vedrà al via per i colori modenesi Eva Lechner ritornata domenica scorsa al successo e Luca Paletti (foto) nella gara clou della giornata. Non saranno al via Lucia Bramati, Greta Pighi e Giada Martinoli che da domani andranno in Francia per la disputa dei campionati europei dove gareggerà anche Luca Paletti. Le gare prenderanno in via alle 8,45 con gli juniores con i modenesi Luca Spezzani, vittorioso domenica a Corlo, Mattia Rinaldi e Giacomo Ghiaroni e tra le donne Alice Pascucci completerà la compagine del Team Ale Ciclyng Modena diretta da Milena Cavani, Sempre nella mattinata gareggeranno i master gialloblù Stefano Nicoletti e Giulia Ballestri (Emiliana Bike) e Gianfranco Mongardi,Remo Bardelli Davide Montanari (Spilla Team Spilamberto), Luigi Ghiaroni e Marco Balberini (Bici x tutti Gorzano). Concluderanno esordienti ed allievi con i campioni provinciali Beatrice Trabucchi e Edoardo Tassi del Team Ale Cycling Modena.

Andrea Giusti