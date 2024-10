Ciclismo, Masnada passa all'Astana Qazaqstan Team

Roma, 28 ottobre 2024 – Nel 2025 l'Astana Qazaqstan Team parlerà sempre più italiano e lo farà grazie all'ennesimo colpo tricolore battuto per il 2025: a partire dall'anno prossimo, infatti, Fausto Masnada si unirà alla formazione kazaka.

I dettagli

Il classe '93 lascerà così la Soudal Quick-Step e inizierà una nuova avventura, firmando un contratto annuale, con l'obiettivo di regalarsi una nuova parte di carriera nel segno di un progetto allettante. "Se solo poche settimane fa mi avessero detto che l'anno prossimo sarei entrato in questa squadra World Tour non ci avrei creduto. Sono entusiasta di avere questa opportunità e di raggiungere una formazione così blasonata e rispettata, nella quale dopo due stagioni difficili spero di poter fissare nuovi obiettivi. Per il 2025 l'Astana Qazaqstan Team sta imbastendo un progetto molto interessante al quale spero di poter dare il mio contributo. Sono grato a tutti i dirigenti che hanno creduto in me e – conclude Masnada – non vedo l'ora di indossare questa maglia". Al bergamasco fa eco Aleksandr Vinokurov, gran capo della squadra kazaka in cui curiosamente milita anche suo figlio Nicolas.

"Siamo felici di dare il benvenuto a Masnada nell'Astana Qazaqstan Team. E' un corridore molto esperto nei Grandi Giri e nelle Classiche e potrà darci una bella mano in salita. Non solo: sono convinto che il suo potenziale non sia ancora totalmente esploso. In parte ha dimostrato le sue qualità nelle scorse stagioni, ma sono convinto che da noi possa ancora crescere. La sua determinazione, la sua etica del lavoro e la sua capacità di dare tutto in percorsi difficili sono doti perfettamente in linea con gli obiettivi che stiamo perseguendo. Siamo entusiasti di vederlo correre per la prima volta con la nostra maglia e siamo convinti – conclude Vinokurov – che possa dare un contributo molto significativo alla nostra causa". Dice bene il dirigente dell'Astana Qazaqstan Team, perché nel curriculum di Masnada, professionista dal 2017, figurano piazzamenti che danno davvero l'impressione del classico 'vorrei ma non posso' purtroppo comune a molti corridori italiani che negli squadroni stranieri vengono fagocitati da altre mansioni.

Masnada può infatti vantare un ottimo nono posto al Giro d'Italia 2020, quello anomalo disputato in autunno nell'anno del Covid. Poi ci sono le altre doti di cui parlava Vinokurov, quelle relative alle Classiche: nel 2021 il bergamasco arrivò secondo al Giro di Lombardia, battuto in volata da un certo Tadej Pogacar, per un rimpianto bello grosso inciso come una lapide nella classica giornata che può cambiare una carriera. Certo, quello era un altro Pogacar forse ancora incapace di andare via in solitaria, e forse quello era un altro Masnada, ma chissà che la fiammella non si riaccenda all'Astana Qazaqstan Team, una squadra World Tour in controtendenza con le altre che spesso relegano gli italiani a mansioni molto infauste e sacrificate.