Petrucci Zero24 Cycling Team: tre vittorie inizio stagione nel ciclismo giovanile

Tre gare, tre successi e in specialità diverse. Il Petrucci Zero24 Cycling Team è assoluto protagonista in questo inizio stagione nel panorama del ciclismo giovanile, confermandosi tra le squadre più solide e in forma di questo avvio di stagione. Il primo trionfo del team di Chiaravalle arriva da Nalles, in Trentino Alto Adige, dove Tommaso Cingolani conquista la quarta vittoria consecutiva alla Marlene Südtirol Sunshine Race, prova nazionale XCO di mountain bike. Nella gara riservata agli Allievi del secondo anno, disputata su un tracciato tecnico e reso insidioso dalla pioggia, il campione europeo di ciclocross attende il momento giusto per colpire, piazzando l’attacco decisivo nell’ultimo giro e tagliando il traguardo in solitaria.

Grande festa Zero24 anche al 67° Giro delle Tre Province – GP Carli & Soldà Costruzioni, disputato su un percorso di 60 km. In una gara veloce e combattuta, il team marchigiano mette in mostra compattezza e determinazione, conquistando l’intero podio grazie a una prova collettiva solida, chiusa con una splendida affermazione di Filippo Cingolani (oro), seguito da Edoardo Fiorini (argento) e Andrea Gabriele Alessiani (bronzo). Una dimostrazione di forza e coesione, che premia il lavoro settimanale di un gruppo affiatato e sempre più competitivo.

Successo anche nella cronosquadre di Camerata Picena dove la formazione A del team Zero24 – composta da Fiorini, Filippo Cingolani, Alessiani e Morganti conquista la vittoria davanti alla Ciclistica Monselice.