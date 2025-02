Ciclismo. Aleotti 13° alla Ruta del sol. Covili e Paletti in Spagna

L’ultima tappa della Vuelta a Andalucia Ruta del Sol vinta dal russo Pavel Sivakovsi è conclusa senza variazioni nella classifica generale con il finalese Giovanni Aleotti (in foto) 13° assoluto e primo degli italiani un risultato che poteva essere certamente migliore se non avesse dovuto fare un grande lavoro per il suo compagno di squadra Van Gils giunto ai piedi del podio. Il portacolori della bassa modenese è rientrato a Finale per un paio di giorni e poi assieme allo sloveno Roglic volerà alle Canarie per proseguire gli allenamenti sul Teide. Sono partiti oggi per la Galizia Luca Covili e Luca Paletti che sono stati scelti dalla VF Group Bardiani per disputare una breve corsa a tappe il Gran Camino che prenderà il 26 febbraio per concludersi domenica 2 marzo e dopo le positive prestazioni della Vuelta Valenciana dove il ventenne figlio d’arte Luca Paletti è terminato nella top ten Under 23 sono attesi risultati di rilievo.

Nell’UAE Tour vinto dal campione del mondo Pogacar,il portacolori del Team modenese-reggiano Emanuele Tarozzi è terminato terzo nella classifica dei traguardi volanti. Ha preso il via ieri la stagione su strada dei dilettanti. Debutto del promettente modenese 19enne Armin Caselli (Solme Olmo) che ha gareggiato nel 63° Gran Premio Torre dove si è imposto l’atleta di casa Riccardi Lorello (Hoppla) che preceduto da tre compagni di fuga. Caselli ha concluso ha disputato lo sprint per la quinta piazza. Debutto tra i dilettanti a Misano Adriatico sul circuito Simoncelli anche per il modenese Jacopo Pignatti in casacca Beltrami Re con vittoria di Lorenzi Ursella (S,C,Padovani).

Andrea Giusti