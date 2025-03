Tour de France 2027 e la “trilogia britannica”: partenza da Edimburgo

Roma, 24 marzo 2025 – Da disputare c'è ancora il Tour de France 2025, ma la macchina organizzativa di Aso si porta avanti con il lavoro e pensa alle prossime edizioni della Grande Boucle: quella del 2026, come noto da tempo, scatterà da Barcellona, mentre quella del 2027, e questa è storia recentissima, vedrà il via da Edimburgo.

Il Grand Départ 2027 e i precedenti

Il Gran Départ, che vale anche per l'edizione femminile (per una prima volta assoluta, a dispetto dei vari precedenti per l'ambito maschile), andrà in realtà a toccare tutta la Gran Bretagna. Dalla Scozia, infatti, la carovana passerà in Galles e poi in Inghilterra, per una Grande Partenza da tre nazioni che diventa quindi la vera novità confezionata da Aso per l'edizione 2027. Non si sono fatte attendere le dichiarazioni del direttore Christian Prudhomme, che ha svelato anche qualche retroscena. "La candidatura della Scozia risale a diversi anni fa, forse addirittura una dozzina, ma nel 2014 abbiamo scelto lo Yorkshire perché è più vicino alla Francia. Nel frattempo però c'è stata una modifica normativa che consente, una volta ogni quattro anni, di partire non di sabato ma di venerdì, e quindi tutto cambia". Da qui, dunque, la scelta della 'trilogia britannica' che va ben oltre il 'semplice' passaggio sul suolo inglese, avvenuto già quattro volte a partire dal 1974, anno in cui ci fu un'apparizione lampo su un circuito a Plymouth valido per una sola tappa.

Nel 1994 la Grande Boucle omaggiò la recente apertura del canale della Manica con due frazioni, con arrivo a Brighton e Portsmouth prima di arrivare nel secolo attuale: nel 2007 la corsa scattò da Londra e nel 2014, nell'edizione che sarebbe poi stata vinta da Vincenzo Nibali, appunto dallo Yorkshire. Tra due anni ci sarà invece – tanto per restare in ambito anglofono – un upgrade, con ben tre nazioni toccate da un Grand Départ epocale: Scozia, Galles e poi Inghilterra, giusto per far felice tutta la Gran Bretagna e quasi tutto il Regno Unito.

Castroviejo si ritira a fine 2025

A quell'edizione, e per la verità neanche alla prossima, non parteciperà Jonathan Castroviejo, fresco di annuncio di ritiro a fine 2025. Professionista dal 2008, il classe '87 si è distinto come un preziosissimo gregario prima alla Movistar Team e poi soprattutto tra Team Sky e l'attuale Ineos Grenadiers, seppur con licenza di brillare nelle cronometro, la specialità di casa. Manca per ora l'annuncio del diretto interessato, che in carriera ha vinto 11 volte, ma secondo il quotidiano spagnolo As è solo questione di tempo. Attualmente il basco è impegnato alla Volta a Catalunya 2025 nonostante inizialmente i piani della Ineos Grenadiers fossero altri: tra essi rientra il Giro d'Italia 2025, con la missione di scortare Egan Bernal verso la possibile e auspicata rinascita.