Egan Bernal sarà al Giro d'Italia 2025. Prima la sfida a Vingegaard in Catalogna

Roma, 17 marzo 2025 - L'inizio di stagione di Egan Bernal è stato davvero all'insegna delle montagne russe, un po' come la sua intera carriera finora: doppio titolo nazionale, in linea e a cronometro, e quindi ritorno alla vittoria dopo 1348 giorni di digiuno e, soprattutto, dopo il calvario successivo all'incidente in allenamento di gennaio 2022, ma anche subito una nuova caduta, quella occorsa alla Clasica Jaen Paraiso Interior, con allegata frattura alla clavicola che ha subito messo il 2025 in salita. La forza d'animo non manca al colombiano, che in effetti ne ha passate di peggiori, e così il ritorno in sella è stato più rapido del previsto, addirittura a meno di una settimana dall'infortunio: il preludio al rientro nei ranghi di gara, con il Giro d'Italia 2025 nel mirino.

Bernal al Giro d'Italia 2025

Dopo settimane di speculazioni e dopo un mese esatto dall'ultimo incidente, arrivano le conferme ufficiali: il corridore della Ineos Grenadiers, intercettato dai microfoni di Espn, ha annunciato il suo ritorno alla Corsa Rosa dopo la prima e unica partecipazione a referto, quella del 2021, conclusa con la vittoria. Ancora prima, Bernal attaccherà il numero alla schiena a fine mese, alla Volta a Catalunya 2025: inizio il 24 marzo e durata di una settimana per cominciare a tastare le proprie forze anche contro rivali di un certo peso, come potrebbe essere Jonas Vingegaard, la cui partecipazione è però in dubbio dopo la caduta alla Parigi-Nizza 2025. Poi per il colombiano un lungo periodo di preparazione fino al 9 maggio quando, e ora lo si può dire con certezza, sarà al via di Durazzo per impreziosire la startlist del Giro d'Italia 2025. "Non ho perso molto tempo di allenamento. Dopo l'incidente, e praticamente tre giorni dopo l'operazione per ridurre la frattura alla clavicola, ero già di nuovo in bici ad allenarmi, non senza qualche preoccupazione da parte dei dottori": queste le dichiarazioni di Bernal, che alla Corsa Rosa potrà dunque sfoggiare entrambe le sue maglie di campione nazionale, con la speranza magari di doverle presto svestire per passare ad altre tonalità. La strada da qui a maggio è ancora lunga, ma dopo aver superato quest'ennesimo contrattempo il classe '97 è già carico a pallettoni. "Adesso mi sento molto bene in allenamento. I miei numeri sono ancora molto buoni, anche se il mio corpo deve ancora smaltire totalmente l'anestesia e i farmaci che ho assunto per recuperare dall'incidente". Un iter che, purtroppo, Bernal conosce bene, così come la sua Ineos Grenadiers, che a sua volta ha cominciato bene il 2025: Filippo Ganna sale sul secondo gradino del podio alla Tirreno-Adriatico 2025, oltre a vincere la crono inaugurale e a candidarsi per un ruolo da protagonista alla Milano-Sanremo 2025, e Magnus Sheffield chiude con un grande acuto la Parigi-Nizza 2025. Poi c'è Bernal, chiamato all'ennesima rinascita della sua carriera: stavolta con il mirino già puntato sull'amatissimo Giro d'Italia.

