Tirreno-Adriatico 2025: vince Ayuso, a Milan l'ultima tappa. Ordine d'arrivo e classifica

San Benedetto del Tronto, 16 marzo 2025 - La tappa 6, nonché ultima, della Tirreno-Adriatico 2025 porta il gruppo da Porto Potenza Picena a San Benedetto del Tronto dopo 147 km, nei quali c'è un solo GPM che non spaventa i velocisti, tra i quali a spuntarla è per la seconda volta Jonathan Milan, che era stato protagonista anche sul traguardo volante. Curiosamente, a dispetto della militanza in squadre diverse, il friulano aveva lavorato per l'amico e compagno di mille battaglie sulla pista Filippo Ganna, che era passato per primo, prendendosi 3" di abbuono che gli consentono di scavalcare in classifica generale Antonio Tiberi, che chiude così un podio sul cui gradino principale svetta invece Juan Ayuso, il favoritissimo della vigilia che grazie all'exploit di ieri si prende l'edizione numero 60 della Corsa dei Due Mari.

La cronaca

I primi fuggitivi di giornata sono Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck), Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), Lucas Hamilton (Ineos Grenadiers), Bjoern Koerdt (Team Picnic PostNL) e la maglia verde Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), il cui vantaggio viene eroso completamente dal gruppo fin dalle prime rampe della salita di Ripatransone (8,4 km con una pendenza media del 4,7%), l'unica difficoltà altimetrica di giornata: con il gruppo ormai compatto a passare per primo è Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), ma ormai i giochi per la maglia verde sono chiusi. In discesa scivola Paul Magnier (Soudal Quick-Step) prima che la corsa si accenda per il traguardo volante di San Benedetto del Tronto, dove passa per primo Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), che mette in carniere 3" di abbuono che gli valgono il secondo posto in classifica generale: per Jonathan Milan (Lidl-Trek) sono 2" e per Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) solo 1". Curiosamente, nonostante la militanza in squadre diverse, Ganna e Milan si aiutano nello sprint intermedio ma anche nella volata finale: a vincere è proprio il friulano, che certifica la maglia ciclamino nel giorno del trionfo di Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG).

Ordine d'arrivo tappa 6 Tirreno-Adriatico 2025

1) Jonathan Milan (LTK) in 3h08'07" 2) Sam Bennett (DAT) st 3) Olav Kooij (TVL) st 4) Jake Stewart (IPT) st 5) Paul Penhoet (GFC) st 6) Giovanni Lonardi (PTV) st 7) Maikel Zijlaard (TUD) st 8) Natnael Tesfazion (MOV) st 9) Casper Van Uden (TPP) st 10) Clément Venturini (ARK) st

Classifica generale finale Tirreno-Adriatico 2025

1) Juan Ayuso (UAD) in 28h41'24" 2) Filippo Ganna (IGD) +35" 3) Antonio Tiberi (TBV) +36" 4) Derek Gee (IPT) +42" 5) Jai Hindley (RBH) +53" 6) Tom Pidcock (Q36) +56" 7) Mikel Landa (SOQ) +1'05" 8) David De La Cruz (Q36) +1'32" 9) Pello Bilbao (TBV) +1'32" 10) Mattia Cattaneo (SOQ) +1'38"