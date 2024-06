Ciclismo, alla veneta Linda Sanarini il titolo crono juniores

Grosseto,19 giugno 2024 – Già campionessa italiana a cronometro due anni fa nella categoria allieve, la veneta della provincia di Padova, Lida Sanarini ha conquistato in Maremma, il titolo italiano juniores a cronometro al termine dei 18 chilometri e 200 metri della prova tricolore. La Sanarini ha offerto una prestazione continua e costante dal primo all’ultimo chilometri conquistando il successo con 14” sulla Siri che è stata l’ultima a lasciare la pedana del Viale della Repubblica a Grosseto. La vincitrice, 17 anni è al secondo successo stagionale. Trenta le concorrenti per la sfida contro il tempo in un pomeriggio caldo e afoso.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Linda Sanarini (BFT Burzoni VO2Team Pink) km 18,200, in 25’17”, media km 43,200; 2)Irma Siri (Conscio Pedale del Sile) a 14”; 3)Elena De Laurentis (Team Di Federico) a 34”; 4)Misia Belotti (Canturino 1902) a 40”; 5)Silvia Milesi (Biesse Carrera) a 41”; 6)Giulia Erja Bianchi (Biesse Carrera) a 54”; 7)Marisol Dalla Pietà (BFT Burzoni) a 1’12”; 8)Anita Baima (BFT Burzoni) a 1’17”; 9)Virginia Iaccarino (Biesse Carrera) a 1’19”; 10)Giada Silo (Breganze Millenium) a 1’20”.