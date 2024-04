Ciclismo: appuntamento con la storia, a Pelago. Ecco La Leonessa, emozione senza tempo

Si alza il sipario a Pelago sulla settima edizione de La Leonessa, la ciclostorica del Chianti Rufina, Valdisieve e della Montagna Fiorentina in programma oggi e domani. La Pro Loco, il Comune, Associazioni locali e tantissimi ciclisti torneranno per due giorni ad animare e far colorare, dopo il lungo stop per la pandemia, la bellissima Piazza Ghiberti di Pelago con le mille sfumature delle tante maglie di lana, oltre a numerosi mezzi d’epoca. Particolare attenzione sarà dedicata allo storico passaggio del Tour de France previsto per fine giugno, con la prima tappa che toccherà anche alcune delle strade de La Leonessa: a tale scopo si terrà sabato 27 aprile alle 16 l’incontro “Tour de France: il Leone e il Pirata”, nel quale si rivivranno tramite video e racconti gli storici trionfi al Tour di Gastone Nencini (1960) e di Marco Pantani (1998) raccontati da Giovanni Nencini e Riccardo Clementi. Per l’intero fine settimana dell’evento si terrà la mostra “Le leggendarie biciclette Bianchi”, presso la Bottega del Ghiberti, a cura del “Pedale 4G Firenze”. Particolarmente ricco e pregiato si presenterà il pacco-regalo, rigorosamente composto da prodotti a km zero.

I percorsi si svilupperanno su tre distanze: un itinerario più facile, il percorso corto, e due itinerari più impegnativi, ovvero i percorsi intermedio e lungo, con la leggendaria ascesa su sterrato verso il Passo della Consuma. “La Leonessa” transita su antichi percorsi oggi poco battuti che toccano molte delle principali architetture rurali della zona risalenti in gran parte al Basso Medioevo. Ricordiamo che dal 2018 è tracciato il percorso permanente de “La Leonessa”, realizzato grazie al contributo del Comune di Pelago per favorire il cicloturismo grazie alla cartellonistica presente lungo gli 80 km della sua durata.

Le iscrizioni sono ancora aperte e lo saranno fino a poco prima dell’inizio della manifestazione: per tutto ciò che riguarda l’evento, il regolamento, i percorsi, i luoghi di pernottamento e quant’altro, sarà sufficiente consultare il sito ufficiale: www.leonessaciclostorica.com.

Francesco Querusti