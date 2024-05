Ciclismo. Bettiol in gran forma. Tappa e maglia sulle strade di Francia

Alberto Bettiol il professionista di Castelfiorentino, dopo la vittoriosa Milano-Torino, si è imposto per distacco nella seconda tappa, quella definita "la regina della corsa" della 49^ Boucles de la Mayenne-Crédit Mutuel in Francia. Una vittoria che gli ha consentito di terminare la breve gara a tappe francese al primo posto nella classifica generale con 23“ su Cosnefroy e 28“ su Zingle. L’atleta della EF Education EasyPost è apparso in ottima condizione, ed ha sferrato il suo allungo vincente nella frazione da Villaines a Juhel, quando mancavano meno di dieci chilometri al traguardo, dove è giunto in solitaria. Alle sue spalle lo svizzero Hirschi e Delettre. Bettiol dopo il successo, ha quindi provveduto a difendere la maglia di leader della corsa d’oltralpe nella tappa conclusiva vinta dal francese Retailleau, rispondendo agli attacchi degli avversari, per poi giungere alla fine della frazione nel gruppo. Per Bettiol il successo di tappa e quello nella classifica finale portano il conto dei successi in carriera a quota 8, tra i quali ricordiamo quello straordinario conquistato al corridore toscano nel Giro delle Fiandre del 2019. Un buon segnale anche per il commissario tecnico della Nazionale Italiana Daniele Bennati, a poco più di un mese dalla gara in linea delle Olimpiadi di Parigi 2024. Antonio Mannori