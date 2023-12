Ciclismo. Etruria Team Sestese, la bella favola continua. Squadra pronta e obiettivo un 2024 show

Non molla ed è la notizia più bella l’Etruria Team Sestese Amore & Vita di Signa. Non lo fa grazie al rinnovato impegno del suo coordinatore generale e direttore sportivo Gianluigi Parenti, non lo fa per la garanzia, il sostegno e la collaborazione, che offrono alcune aziende in particolare la ditta Setti di Gabriele Ranfagni, il noto locale Ristorante Gli Alberi di Carraia di Calenzano di Rossano Becheroni, la ditta Ciaponi Edilizia di San Miniato, e l’apporto anche di amici come Alessandro Scarselli e Ivano Fanini con il logo Amore & Vita. E così ai primi di dicembre è già pronta la squadra per il 2024 forte di nove atleti dei quali quattro riconfermati, Di Luigi, il cinese di nazionalità ma nato a Prato Kuang, Rossi e Ugolini. Gli altri cinque sono i nuovi della formazione fiorentina. Dalle Marche e dal Gs Calzaturieri Montegranaro l’arrivo di Luca Amadio e Francesco Vignini, dall’U.C. Foligno quello di Jacopo Forni, mentre della società toscane Team Pieri e Regia Congressi Seiecom Valdarno, arrivano Esteban Cipollini e Alessio Giannelli. Nei giorni scorsi gli atleti dell’Etruria Team Sestese sono stati impegnati con le personali misure delle biciclette per la prossima stagione e con l’abbigliamento che indosseranno nel 2024.

LA SQUADRA: Edoardo Di Luigi, Luigi Kuang, Francesco Rossi, Marco Ugolini, Luca Amadio, Francesco Vignini, Esteban Cipollini, Jacopo Forni, Alessio Giannelli.

Antonio Mannori