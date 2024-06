Ciclismo Gran Premio Pretola, vince Attolini. Il perugino Francescangeli campione Juniores

PRETOLA - L’abruzzese Luca Attolini vince la 69° edizione del Gran Premio Pretola, il perugino Tommaso Francescangeli (Gruppo sportivo Mepak Junior Team), con il suo 5° posto è il nuovo campione Regionale Juniores. La corsa ciclistica più antica della Regione, organizzata dalla Asd Tevere ha mantenuto le attese della vigilia da parte di tutti i 113 al via arrivati da ognu parte della penisola. Corsa che dopo un avvio, orfano di particolare sussulti comincia a vivacizzarsi ad una settantina di chilometri dalla partenza. Alla fine, svetta Attolini. Testa a testa anche per quanto riguarda il titolo di campione regionale Duello ad alta intensità anche per la maglia di campione regionale, con Francescangeli che alla fine riesce a superare allo sprint l’amerino Luca Laudi che si sono classificati rispettivamente al 5° e 6° posto. A premiare il neo-campione il presidente del CR Umbria Massimo Alunni, affiancato da due figure storiche del pedale regionale, come Alviero Pittavini e Mario Papa. A vincere oltre ad Attolini è stata però tutta la Asd Tevere, capace ancora una volta di mettere in campo tutta la passione di una comunità che rappresenta in ambito ciclistico un’isola felice. C.Lu.