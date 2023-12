Ciclismo, il calendario della nuova stagione. Si accende il 2024 Juniores. Da marzo a ottobre: che sprint

Riunione dedicata alla categoria juniores presso la sede del Comitato Regionale a Firenze, indetta dalla Struttura Tecnica con la relazione del coordinatore Emilio Farulli sulla stagione 2023, sull’incontro con il tecnico della Nazionale Azzurra stradapista Dino Salvoldi, e l’illustrazione delle norme attuative per il 2024. A chiusura dei lavori varato il calendario delle gare della prossima stagione. Giovedì 14 dicembre sempre presso la sede del Comitato Regionale alle ore 21 la riunione per le categorie EliteUnder 23 con illustrazione delle norme attuative per il 2024 e la stesura del calendario. Questo quello degli juniores.

MARZO: 3 Cerbaia di Lamporecchio; 10 Calenzano; 24 Calenzano; 30 Ponte a Egola.

APRILE: 14 Pieve al Toppo; 1921 Eroica Junior Nation’s Cup; 25 Turano di Massa; 28 S.Leolino (Ar).

MAGGIO: 1 Mercatale di Cortona; 5 Cintolese; 12 Stabbia; 19 Eroica Juniores; 26 Brolio (Ar).

GIUGNO: 2 Bagnolo (Po); 9 Camp. Regionale (da assegnare); 14 Scarperia; 2123 Giro Valdera a tappe. LUGLIO: 7 Montenero; 14 Monsummano Terme; 21 Sillicagnana (Lu); 27 Casalguidi-Prataccio; 28 La Stella Vinci.

AGOSTO: 4 Tresana (Ms); 11 Chiesanuova Uzzanese; 18 Coppa Linari; 25 Castelfiorentino. SETTEMBRE: 1 Donnini Reggello; 4-7 Giro della Lunigiana; 8 Trofeo Buffoni; 11 Poggio Ballone (Gr); 15 Figline di Prato; 21 Trofeo S.Rocco Fabbrica; 24 Rignano sull’Arno; 29 Grosseto.

OTTOBRE: 6 Giro Valli Aretine (Ar).

Antonio Mannori