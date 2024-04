Ciclismo. Il Carpegna può anche bastare. Specie se si "insegue» Pantani

Torna il "Carpegna mi basta", gara giunta alla 16ª edizione e valida per il Tour 3 Regioni, il prossimo 2 giugno. Sarà ripercorso il tracciato del grande Marco Pantani. La prova si articola su 42 chilometri per un dislivello di 1.800 metri e la scalata del Carpegna è certamente il pezzo forte dell’intera granfondo, con i suoi 1.397 metri di altezza distribuiti attraverso oltre 6 km di ascesa. La scalata è nella prima parte del percorso, ma anche la seconda non è da prendere sotto gamba con un’altra asperità da scalare. Chi non se la sentisse di affrontare il tracciato principale può optare per il secondo, di 28 chilometri per 1.300 metri. Punto di ritrovo per tutti sarà in piazza Conti, da dove verrà data la partenza per i due tracciati alle ore 9.30. Dieci minuti dopo toccherà alle categorie Esordienti e Allievi, impegnate in un percorso ridotto mentre alle 9.50 sarà la volta delle E-bike. Le premiazioni inizieranno alle 13 e riguarderanno i primi 3 arrivati, i primi 5 delle categorie assolute e i primi 10 di quelle amatoriali. Iscrizioni al costo di 35 euro per gli agonisti e 20 euro per cicloturisti ed E-bike, fino al 25 maggio, poi sono previsti aumenti. Chi prenoterà il soggiorno in una struttura convenzionata attraverso il sito della manifestazione potrà risparmiare 10 euro. info: Carpegna Experience Apd, https://www.ilcarpegnamibasta.it/

l. d.