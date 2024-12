Rik Van Looy, addio alla leggenda del ciclismo: è stato il primo a vincere le cinque Classiche Monumento

Roma, 18 dicembre 2024 – Il ciclismo perde una leggenda. È morto a 90 anni Rik Van Looy, vincitore di tutte le Classiche Monumento negli anni Cinquanta e Sessanta: il belga si è spento dopo una breve malattia, due giorni prima di compiere 91 anni.

Professionista dal 1954 al 1970, è stato il dominatore delle corse in linea per oltre un decennio. Due volte campione del mondo tra i professionisti su strada, nel 1960 e 1961, si aggiudicò anche tutte e cinque le Classiche Monumento, primato questo condiviso con i connazionali Eddy Merckx e Roger De Vlaeminck, facendo sue tre Parigi-Roubaix, una Milano-Sanremo, due Giri delle Fiandre, un Giro di Lombardia e una Liegi-Bastogne-Liegi.

Van Looy è anche l'unico ciclista che è riuscito a vincere tutte le 8 classiche originali (le 5 Monumento, oltre a Freccia Vallone, Parigi-Bruxelles e Parigi-Tours). Sia Merckx che De Vlaeminck, ad esempio, non hanno mai conquistato il successo alla Parigi-Tours.

Van Looy ha raggiunto il record di 379 vittorie su strada, che in seguito sarebbe stato superato solo da Eddy Merckx. Con trentasette vittorie è al nono posto nella classifica di tutti i tempi dei vincitori di tappe dei Grandi Giri.

Era soprannominato ‘Rik II’ per distinguerlo da un altro famoso corridore belga con lo stesso nome, Rik Van Steenbergen. Gli venne anche attribuito il soprannome di ‘Imperatore di Herentals’ per la sua origine fiamminga e per il ruolo assunto nel gruppo.