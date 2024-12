Ciclismo. Juniores Toscana: ecco il calendario del 2025. Comitato Regionale, Menichetti nuovo presidente

Sono trentadue, ovvero tre in meno rispetto a quelle svoltesi quest’anno, le gare juniores in Toscana per la stagione 2025. L’apertura con la gara nazionale Memorial Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio, mentre il campionato regionale è previsto per il 25 maggio. Questa la bozza del calendario suscettibile di variazioni MARZO: 2 Cerbaia di Lamporecchio; 9 Calenzano, 30 Calenzano. APRILE: 13 Pieve al Toppo; 16-19 Eroica Nation’s Cup; 19 Ponte a Egola; 25 Turano; 27 San Leolino. MAGGIO: 1 Mercatale di Cortona; 4 Stabbia; 11 Cintolese; 17 Brolio (Ar); 18 Eroica a Siena; 25 Camp. Regionale (da assegnare). GIUGNO: 1 Bagnolo Montemurlo; 27-29 Giro della Valdera. LUGLIO: 6 Montenero; 13 Monsummano Terme; 20 Sillicagnana; 27 La Stella Vinci. AGOSTO: 3 Tresana (Ms); 10 Chiesanuova Uzzanese; 17 Gp Cuoio e Pelli; 18 Coppa Linari; 24 Terricciola; 31 Donnini Reggello. SETTEMBRE: 4-7 Giro della Lunigiana; 13 Trofeo S.Rocco Fabbrica di Peccioli; 14 Trofeo Buffoni; 21 Figline di Prato; 30 Rignano sull’Arno. OTTOBRE: 5 Giro Valli Aretine Rigutino. Antonio Mannori

NOMINE. L’avvocato civilista fiorentino Luca Menichetti è il nuovo presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo fino a dicembre 2028. Un risultato che era scontato, essendo l’unico candidato. Menichetti ha ottenuto 130 voti, mentre sono state 38 le schede bianche. Le società presenti erano 124 (60,60 per cento) per un totale di 168 voti. I due vice presidenti eletti Gaia Passerini (vicaria con 126 voti) e Federico Micheli con 121.

Antonio Mannori