Ciclismo. La bici del Tour di Vingegaard arriva nella collezione del museo "Gino Bartali»

Proseguono intense grazie all’Associazione Amici del Museo del Ciclismo Gino Bartali di Ponte a Ema presieduta da Maurizio Bresci, che ha tagliato il traguardo dei 28 anni dalla nascita, le iniziative per ricordare i campioni del ciclismo del passato. Ma oltre a questo il Museo intitolato al grande campione fiorentino, si è arricchito anche di una splendida bicicletta Cervèlo R5 con la quale ha gareggiato al Tour de France, il danese Jonas Vingegaard. Grazie al suo impegno, il presidente Bresci è riuscito ad avere la bici che ora è in bella mostra presso il museo di via Chiantigiana a Ponte a Ema.

Nei giorni scorsi altra serata particolare per gli "Appuntamenti con la storia al Museo", dedicata a Learco Guerra, soprannominato quando correva "La locomotiva umana" esempio di forza e determinazione. Era presente Learco Guerra Junior, nipote del campione che ha ripercorso le gesta del nonno, presente anche il campione fiorentino Roberto Poggiali con Marco Pasquini moderatore. A fine gennaio, da stabilire la data, ci sarà la serata dedicata al ricordo del fiorentino Enzo Sacchi, grandissimo velocista, olimpionico a Helsinki nel 1952 e vincitore di due titoli mondiali, mentre nel corso del 2025 altre iniziative saranno organizzate dall’Associazione e dal suo attivissimo presidente Maurizio Bresci.

Antonio Mannori