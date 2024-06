Ciclismo, colpo di scena alla crono donne: Longo Borghini penalizzata, vittoria alla Guazzini

Grosseto, 20 giugno 2024 – Colpo di scena nel campionato italiano donne élite. La gara era stata vinta da Elisa Longo Borghini per 95 centesimi sulla toscana di Poggio a Caiano Vittoria Guazzini ma la giuria ha penalizzato la vincitrice di 20 secondi in quanto la propria ammiraglia non rispettava nonostante gli inviti la distanza prevista dei 25 metri. Insomma la Longo Borghini ha tratto vantaggio da questa ravvicinata presenza della propria ammiraglia. Dunque a Vittoria Guazzini la maglia di Campionessa Italiana 2024 e secondo posto per la Longo Borghini