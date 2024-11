CICLISMO. La Nazionale ricorda i suoi eroi: omaggio alla memoria di Martini e Ballerini

Lo staff tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo ha voluto rendere omaggio alla memoria di Franco Ballerini presso la tomba nella quale riposa nel cimitero di Casalguidi, ed a Alfredo Martini, presso la sua abitazione a Sesto Fiorentino, presenti le figlie di Alfredo, Silvia e Milvia. Una cerimonia partecipata per ricordare figure amate e indimenticabili, rimpiante da chi segue il ciclismo. A guidare il gruppo Marco Mordini, di Sesto Fiorentino, fedelissimo scudiero di Martini per tanti anni. A Casalguidi presso il cimitero presente anche il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni dove riposa dal febbraio 2010 Franco Ballerini morto durante un Rally automobilistico, c’era la moglie del "Ballero" Sabrina Ricasoli. "Un omaggio doveroso – ha detto il presidente Dagnoni – per un personaggio che è stato uno splendido esempio prima come uomo, quindi come atleta ed infine come commissario tecnico della Nazionale Italiana. E lo stesso possiamo dire di Alfredo Martini, vera icona". A Sesto Fiorentino il gruppo ha potuto visitare ed ammirare il "museo" realizzato dalle figlie di Alfredo, Silvia e Milvia, con tanti inestimabili ricordi compresi i diari e le agende sulle quali Martini annotava tutti gli appunti sui corridori. Tra i presenti il ct della nazionale Daniele Bennati, i collaboratori Velo, Scirea, Amadio, Bragato, dirigenti, meccanici, massaggiatori, collaboratori e addetti ai lavori dello staff azzurro.

Antonio Mannori