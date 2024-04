Ciclismo, la presentazione del calendario. "Tricolore 2024». Comanda la Toscana

Non è esagerato definire la Toscana in cima al mondo, non per i risultati degli atleti quanto in campo organizzativo. Non solo per la partenza del Tour de France da Firenze del 29 giugno, ma anche per le tante altre manifestazioni in programma. A Firenze nella sede della Regione Toscana la cerimonia di presentazione di "Toscana Tricolore 2024" che comprende otto manifestazioni con l’assegnazione di 25 titoli, tra strada, pista e fuoristrada. Il governatore della Toscana Eugenio Giani, il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni, il commissario della Lega Ciclismno Professionisti Cesare Di Cintio, il presidente regionale del Comitato Saverio Metti, assieme a sindaci, rappresentanti degli 11 comuni interessati e degli organizzatori di 8 società, hanno definito la Toscana culla del ciclismo. Un programma prestigioso dedicato al ricordo di 4 grandi campioni e personaggi del ciclismo come Gino Bartali, Alfredo Martini, Gastone Nencini e Franco Ballerini. IL PROGRAMMA: In attesa della scelta dei percorsi presentate le 8 manifestazioni.

Il 17 e 18 giugno sulla pista del Velodromo Enzo Sacchi a Firenze i campionati italiani juniores (uomini e donne); il 19 e 20 giugno a Grosseto tutti i titoli a cronometro dai professionisti agli allievi. Sabato 22 giugno con partenza da Firenze ed arrivo a Scarperia-San Piero a Sieve la prova in line delle donne élite; domenica 23 giugno il Campionato Italiano professionisti con la gara "Per Sempre Alfredo" che partirà da Firenze, toccherà le strade del Mugello quindi 4 giri di 19 km con la dura salita di via Baroncoli tra Calenzano e Sesto, dove è previsto l’arrivo dopo 235 km. Il 6 luglio a Lucca le prove delle donne esordienti e allievi, seguita 24 dopo a Marginone di Altopascio da quelle maschili degli esordienti 1° e 2° anno e allievi. Il 22 settembre numerosi titoli in palio nella specialità Pump Track al ciclodromo Alfredo Martini a Ponte Buggianese, ed infine il 6 ottobre all’Isola d’Elba il tricolore enduro per tutte le categoria, uomini e donne.

Antonio Mannori