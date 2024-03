Ciclismo - L’atleta della Hopplà Petroli Firenze firma il suo secondo successo della stagione. Coppa Fiera di Mercatale, Belleri senza rivali

Con un finale di corsa stupendo che gli ha permesso di raggiungere la testa della corsa dopo un brillante inseguimento, Michael Belleri dell’Hopplà Petroli Firenze, si è concesso il bis stagionale dopo il precedente successo a Montecassiano. Sua la 62ª Coppa Fiera di Mercatale Valdarno-Memorial Massiliano Parenti svoltasi in un pomeriggio di pioggia, freddo e nebbia. Un magnifico vincitore sorretto da una condizione atletica invidiabile in questo avvio di stagione. L’atleta caro agli sponsor fiorentini Sandro Pelatti e Claudio Lastrucci è partito alla caccia dei due magnifici protagonisti della gara per tanti chilometri, Guzzo e Arrighetti. Il suo inseguimento spettacolare, caparbio, determinato, si è concluso nel corso dell’ultimo dei sette giri in programma con l’erta di Caposelvi e prima di andare a scalare anche la collina di San Marco a pochi chilometri dalla conclusione. Sul traguardo di Mercatale Valdarno, Belleri è stato il più bravo di tutti, riuscendo ad anticipare di qualche decina di metri gli altri con un allungo di forza, concedendo alla squadra fiorentina il secondo successo stagionale in questa corsa con 186 partenti. Prossimi impegni del team fiorentino, sabato vigilia di Pasqua sul circuito di Ponte a Egola, quindi le due gare internazionali nel Veneto, il Giro del Belvedere e il Palio del Recioto.

Antonio Mannori