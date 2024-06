Ciclismo. Toscana Tricolore 2024, ecco i magnifici tre

Sette giorni intensi per la rassegna ciclistica di pista, crono e gare in linea, di "Toscana Tricolore 2024" conclusasi a Sesto Fiorentino con il trionfo di Alberto Bettiol tra i professionisti. Una conferma del ruolo di primo piano che la nostra Regione, culla del ciclismo, può vantare in campo organizzativo, oltre a tre titoli italiani conquistati. Le prime due giornate sulla pista del Velodromo Enzo Sacchi a Firenze con juniores uomini e donne. Le due maglie tricolori nella velocità a squadre, per il terzetto rosa del Veneto e per quello maschile della Lombardia. Nelle prove individuali i titoli italiani nel keirin a Anita Baima e al friulano Davide Stella (tre titoli Europei nel 2023), quest’ultimo primo anche nel Km da fermo, mentre il titolo della velocità ha visto la riconferma del versiliese Fabio Del Medico del V.C. Scuola Ciclismo Empoli. Nella velocità donne ha prevalso Matilde Cenci, mentre nei 500 metri si è affermata Siria Trevisan. Per la Toscana oltre alla medaglia d’oro, Fabio Del Medico ha ottenuto un bronzo.

A Grosseto le due giornate dedicate ai tricolori a cronometro con le vittorie nella categoria allievi del marchigiano Tommaso Cingolani e negli juniores del ligure Lorenzo Mark Finn. Nella categoria juniores l’allieva lombarda Maria Acuti, in quella juniores la veneta Linda Sanarini. Tra le donne élite la splendida vittoria della pratese di Poggio a Caiano Vittoria Guazzini su Elisa Longo Borghini mentre tra le under 23 ha prevalso Federica Venturelli, e tra i dilettanti Under 23 Andrea Noviero Raccagni. Imbattibile infine Filippo Ganna nella prova contro il tempo dei professionisti, dove ha relegato ai posti d’onore Edoardo Affini e Filippo Baroncini. Infine le due giornate finali con le gare in linea.

Nel Campionato Italiano donne élite ha prevalso Elisa Longo Borghini, tra le Under 23 Eleonora Gasparrini, per finire al trionfo finale di Alberto Bettiol che ha entusiasmato tutti. La rassegna tricolore organizzata dalle società VII Miglio di Settimello di Calenzano, U.C. Larcianese, A.S. Aurora con l’apporto di Toscana Sportiva.

Antonio Mannori