Coppa Bernocchi, a Legnano sarà Remco Evenepoel il campione da battere

Legnano (Milano), 5 ottobre 2024 – Sarà Remco Evenepoel l’uomo da battere in occasione della 105esima edizione della Coppa Bernocchi - 48° GP Banco BPM, che si svolgerà lunedì 7 ottobre con arrivo a Legnano: la presenza alla storica corsa legnanese del fresco campione olimpico su strada e a cronometro - doppietta mai riuscita a nessun altro - e vincitore della Bernocchi del 2021 è stata annunciata solo alla conclusione del Giro dell’Emilia tenutosi oggi e premia gli sforzi della Us Legnanese, organizzatrice della Bernocchi, tesi a cercare di portare sulla linea di partenza i migliori talenti del ciclismo di oggi.

Sarà dunque il campione belga della Soudal Quick-Step, di certo alla ricerca di una nuova vittoria, a impreziosire ulteriormente questa edizione della classica legnanese: Evenepoel, infatti, è arcinoto per il suo spirito combattivo e per il desiderio di vincere ogni corsa a cui partecipa, caratteristica che lo accomuna all'altro talento assoluto Tadej Pogacar, vincitore oggi in Emilia.

Va ricordato che Evenepoel ha cominciato la sua carriera sportiva come calciatore: nato nel gennaio 2000 a Schepdaal, una frazione del comune di Dilbeek che dista pochi chilometri da Bruxelles, Remco è infatti entrato all'età di 5 anni nel settore giovanile dell'Anderlecht “spinto” dal padre, ex ciclista professionista che non voleva per il figlio una vita da corridore. Evenepoel ha avuto modo di distinguersi anche sui campi da calcio, tanto da arrivare alle nazionali giovanili del Belgio indossando la fascia da capitano nella Under 16. Tra le partite giocate da Evenepoel calciatore, anche una in Italia, il 17 febbraio 2015 quando l'Italia U15 ospitò i pari età del Belgio a Catanzaro.

Con una carriera ben avviata sul rettangolo verde e una mezza maratona corsa in un'ora e 16 minuti, tanto per sottolineare capacità atletiche fuori dalla norma, Evenepoel decide però di smettere con il calcio, complice anche un infortunio. Remco sale in sella nell’aprile del 2017, alla seconda gara vince una semitappa e da quel momento non si ferma più. Nel 2018, da juniores, vince tutto - campione nazionale, europeo e mondiale sia in linea che a cronometro – e nel 2019 vince la classica di San Sebastian. Neppure il grave incidente al giro di Lombardia del 2020 lo ferma: si rimette in sella dopo una difficile riabilitazione, e nel 2021 vince tra l'altro la Coppa Bernocchi. Nel 2022 diventa campione del mondo in Australia. Alle olimpiadi di Parigi di quest’anno, infine, Remco riscrive la storia vincendo l’oro nella gara a cronometro e nella corsa in linea.