Eroica 2024, il programma completo della stagione: appuntamenti e novità

Gaiole in Chianti (Siena), 8 gennaio 2024 - Il presidente di Eroica Nicola Rosin, ha reso noto con un comunicato il calendario degli eventi “NOVA e CLASSIC” in Italia e all’estero, per la stagione 2024, definendolo un programma equilibrato, con il primo appuntamento al velodromo Vigorelli di Milano il 20 gennaio, con gli iscritti al Ciclo Club Eroica che avranno la possibilità di pedalare sulla pista in passato scenario di grandi imprese. Quest’anno il calendario Eroica è caratterizzato da un paio di appuntamenti inediti e molto suggestivi.

“Sì, puntiamo molto sul format NOVA Eroica insieme a quello CLASSIC perché ci consente di coinvolgere nei nostri eventi anche le biciclette moderne e performanti – spiega Nicola Rosin – Eroica si propone quale stile di vita ed in questo modo la nostra offerta è complessiva e globale con appuntamenti che coinvolgono ormai quasi tutti i continenti”. Si parla molto anche dell’attività Gravel che sta incontrando molti consensi, ed Eroica propone gli appuntamenti: Prosecco Hills, Buonconvento e Gran Sasso.

“Sì – afferma sempre il presidente Rosin - la bicicletta gravel è un fenomeno in continua crescita per diversi motivi ed Eroica diventa uno dei momenti nei quali incontrarsi e condividere le più forti emozioni che, spesso, solo la bicicletta sa regalare. Tanto più in territori magnifici come quelli individuati da Eroica”.

Dopo l’appuntamento del 20 gennaio a Milano, sabato 10 febbraio, la novità di Eroica Cuba, una destinazione davvero particolare. “Cuba è l’occasione per aggiungere ulteriori elementi culturali alla proposta Eroica. Contribuiremo a dare spazio e visibilità ad una terra e ad un popolo straordinario. Registriamo una risposta interessante per un appuntamento che può diventare strategico anche per altre offerte che arrivano da tutto il mondo. Poi il Sud Africa, con i suoi due eventi, NOVA e CLASSIC, è uno degli appuntamenti tra i più suggestivi del nostro calendario – aggiunge Nicola Rosin -. Pedalare sugli sterrati di terra rossa è una esperienza davvero unica. L’evento è volutamente a partecipazione limitata ma di grande qualità; chi vi partecipa si sente davvero protagonista”.

Ad aprile il primo appuntamento in Italia con le colline del Prosecco e la stagione europea con l’intermezzo del Giappone che festeggia il decennale: “NOVA Eroica Prosecco Hills ormai è consolidato come un appuntamento di riferimento nel panorama gravel europeo. Noi di Eroica – dice Rosin - siamo felici di aver dato una interpretazione unica a questo trend di grande successo. Percorsi ad alto contenuto scenico con passaggi in mezzo le vigne delle meravigliose colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Il format prevede anche dei tratti cronometrati per permettere ai più performanti di sfidarsi. Eroica Japan è stato il primo evento Eroica a varcare i confini nazionali e nel 2024 festeggia la decima edizione. C’è un’organizzazione completamente rinnovata e la premessa per un grande successo di partecipazione. Infine L’Eroica, l’unica con la Elle e apostrofo, preceduta di poco dalla California –conclude il presidente - la California è l’appuntamento in fortissima crescita e sviluppo: si propone al pubblico d’oltre oceano e va alle radici del mondo gravel. Siamo molto orgogliosi degli eventi in California. Gaiole in Chianti è il fulcro attorno al quale ruota tutto il mondo Eroica e non sono da meno gli appuntamenti di Montalcino e Buonconvento. Possiamo dire che i tre eventi in Toscana rappresentano, nel loro insieme, un modello straordinario di sviluppo e di gran successo territoriale. In provincia di Siena batte forte il cuore di Eroica, in Italia e nel mondo”.

Questo Il calendario Eroica 2024.

Eventi CLASSIC

10/2: Eroica Cuba - La Habana 13/4: Eroica South Africa - Montagu – Cape Winelands 12/5: Eroica Japan – Izu 26/5: Eroica Montalcino - Montalcino (SI) 29/6: Eroica Valkenburg - Valkenburg - Limburg 24/8: Eroica Germania - Eltville – Rheingau 07/9: Eroica Dolomiti - San Candido (BZ) 17/9: Eroica California - Cambria – California 5 e 6/10: L’Eroica - Gaiole in Chianti (SI)

Eventi NOVA

14/4: NOVA Eroica South Africa - Montagu – Cape Winelands 28/4: NOVA Eroica Prosecco Hills - Conegliano-Valdobbiadene (TV) 08/6: NOVA Eroica Gran Sasso - Castel del Monte (AQ) 15/6: NOVA Eroica Switzerland - Sion – Valais 22/6: NOVA Eroica Buonconvento - Buonconvento (SI) 23/6: NOVA Eroica Family - Buonconvento (SI) 16/9: NOVA Eroica California - Cambria – California