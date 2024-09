Europei di ciclismo 2024, Affini domina la cronometro. Cattaneo terzo

Hasselt (Belgio), 11 settembre 2024 - Gli Europei di ciclismo 2024 si aprono con la giornata dedicata alle cronometro. Il titolo maschile élite va Edoardo Affini, che con un tempo di 35'15'' batte Stefan Kung e Mattia Cattaneo, per una doppietta straordinaria di un'Italia che si presentava in Limburgo senza la punta di diamante Filippo Ganna. Le due scelte di Marco Velo invece si rivelano azzeccate, con il mantovano che si regala una bella soddisfazione dopo una carriera da gregario e spesso nell'ombra proprio del detentore del record dell'ora, l'assente di lusso ad Hasselt che però in casa Italia è stato rimpiazzato alla grande. A livello femminile il titolo va a Lotte Kopecky, che copre la sua prova in 39'00'': seconda Ellen Van Dijk, con un ritardo di 43'' e terza Christina Schweinberger, attardata di 1'02'', con Vittoria Guazzini, l'unica italiana in gara, quinta a 1'08''. La prova Under-23 maschile ha visto il trionfo di Alec Segaert e del suo 35'06'': completano il podio Jakob Soderqvist e Wessel Mouris, indietro rispettivamente di 30'' e 34'', con Andrea Raccagni Noviero settimo e Nicola Milesi nono.

La cronaca

Il primo tempo interessante al primo intermedio lo mette a referto Thymen Arensman (Olanda), che passa in 12'22'', per un tempo che diventa di 22'23'' al secondo intermedio: Nils Politt (Germania) ha un ritardo rispettivamente di 15'' e 1''. Edoardo Affini (Italia) al primo intermedio ha un ritardo di 3'', tempo poi migliorato dal 12'20'' di Dan Hoole (Olanda), mentre sono negativi i primi passaggi di Kasper Asgreen (Danimarca) e Victor Campenaerts (Belgio), attardati di 24'' e 18''. Stefan Kung (Svizzera) scrive poi il miglior tempo all'intermedio: 12'11'', mentre Arensman termina in 36'09''. Mattia Cattaneo (Italia) passa al primo intermedio con un gap di 11'', con Mikkel Bjerg (Danimarca) e Stefan Bissegger (Svizzera), che fanno anche peggio: Affini intanto balza al comando del secondo intermedio con un tempo di 22'01'', peggiorato di appena 63 centesimi da Kung, che sbaglia un paio di curve complice lo sgradito ritorno della pioggia, mentre Cattaneo paga un gap di 15''. Il tempo finale di Affini è 35'15'': il testa a testa per la vittoria è con Kung, che è dietro di 9'', mentre Cattaneo chiude terzo a 19'', per una straordinaria doppietta azzurra.

Ordine d'arrivo cronometro élite maschile Limburgo 2024

1) Edoardo Affini (ITA) in 35'15'' 2) Stefan Kung (SUI) +9'' 3) Mattia Cattaneo (ITA) +19'' 4) Dan Hoole (NED) +26'' 5) Thymen Arensman (NED) +53'' 6) Victor Campenaerts (BEL) +56'' 7) Nils Politt (GER) +1'00'' 8) Kasper Asgreen (DEN) +1'06'' 9) Soren Waerenskjold (NOR) +1'09'' 10) Maximilian Richard Walscheid (GER) +1'12''