Europei di ciclismo, Affini d’oro e Cattaneo di bronzo nella cronometro

Sono partiti con una doppietta sul podio gli Europei di ciclismo, con gli azzurri a brillare nella prova della cronometro individuale: Edoardo Affini ha vinto la cronometro elite maschile che si è tenuta sulla distanza di 31,3 chilometri con partenza da Heusden ed arrivo ad Hasselt, nel Limburgo, in Belgio. Affini si è imposto chiudendo con il tempo di 35'15"47, tempo che ha permesso al 26enne corridore mantovano di precedere il favorito, lo svizzero Stephen Kung (35'25"06), medaglia d'argento, e l'altro azzurro Mattia Cattaneo, bronzo in 35'35"13. Affini, professionista del Jumbo-Visma, ha centrato con quello di oggi l’ennesimo sigillo in carriera e il sesto podio in una rassegna continentale, dato che in passato aveva già vinto il titolo a Nyon 2014 nella prova in linea juniores, a Glasgow 2018 nella crono under 23. Affini prende il posto del britannico Josh Tarling nell'albo d'oro della prova continentale contro il tempo, primo italiano a riuscire nell'impresa in questa specialità perché in passato il titolo era stato soltanto sfioranto: Moreno Moser nel 2019, lo stesso Affini avevano conquistato il bronzo a cronometro, mentre Filippo Ganna assente a questi Europei era arrivato a vincere argento (2021) e bronzo (2022).

Nella cronometro femminile vittoria per la belga Lotte Kopecky davanti alla olandese Ellen Van Dijk, che si è presentata sul podio con il figlio in braccio, e all’austriaca Christina Schweinberger.