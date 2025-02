Europei su pista. Gioia d’argento per Fidanza e Guazzini

Nessun dubbio che Martina Fidanza (nella foto) sia una delle ragazze copertina degli Europei della pista di Zolder, in Belgio: nel chilometro da fermo, specialità appena lanciata al femminile (fino allo scorso anno si disputava sui 500 metri), la bergamasca conquista la sua terza medaglia, un argento, dopo i due ori nello scratch e nel quartetto. D’argento è anche una delle sue compagne nel trenino azzurro, Vittoria Guazzini: la toscana, olimpionica a Parigi nell’americana, chiude al secondo posto l’inseguimento individuale, anche questo in versione ‘allungata’ (quattro chilometri come i maschi anziché tre). Niente podio, invece, per Elia Viviani nell’omnium, torneo dove il veneto è stato campione olimpico a Rio e bronzo a Tokyo: quarto dopo le prime tre prove, il Profeta scende al settimo posto finale nell’ultima manche. Così sono ancora le donne a ingrassare il medagliere dell’Italia, che all’ultima giornata di gare si presenta con tre ori e questi due argenti. Fidanza e Guazzini si vedono negare il gradino più alto del podio da due autentici mostri: sia la britannica Anna Morris nell’inseguimento che l’olandese Hatty Van de Wouw non si limitano a vincere, ma sbriciolano entrambe i rispettivi record del mondo. Alle due azzurre la consolazione di esser partite col piede giusto in due prove dove i precedenti sono limitati. Quanto al veterano Viviani, che sperava in un cammino diverso in questi Europei, cercherà l’ultimo guizzo oggi nella madison in coppia con il giovane Davide Stella.

a. cos.