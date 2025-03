Classic Brugge-De Panne 2025, vince Molano davanti a Milan. Il racconto della gara

Roma, 26 marzo 2025 - La settimana della campagna in Belgio, che culminerà domenica nella Gand-Wevelgem 2025, si apre con la Classic Brugge-De Panne 2025, che ha visto il successo di Juan Sebastian Molano ai danni di Jonathan Milan in una corsa costellate di cadute.

La gara

Per il colombiano una volata secca sul rientrante friulano, che oltre al danno incassa la beffa di un cartellino giallo a causa di un contatto con Alexander Kristoff che però non cancella il secondo posto: al terzo posto si piazza Madis Mihkels in uno sprint con diversi assenti di lusso. Negli ultimi tribolatissimi 5 km, infatti, finiscono sull'asfalto tra gli altri Tim Merlier, Olav Kooij, Arnaud De Lie e Arnaud Démare, le cui condizioni andranno ovviamente verificate in vista delle prossime gare. Al di là dei rivali rimsti in piedi, fa comunque festa Molano, che va già ad eguagliare il numero di vittorie (una) raggiunte in un 2024 tutt'altro che memorabile, confermando che la corazzata UAE Team Emirates-XRG ha le sue armi da giocarsi anche nelle volate. Il classe '94 era presente anche al Giro d'Italia 2024, dove in alcune tappe curiosamente vide uno strabordante Tadej Pogacar provare a tirargli lo sprint, riuscendosi anche a piazzare: da verificare i piani della squadra emiratina per la Corsa Rosa di quest'anno. Intanto, Molano manda un messaggio forte e chiaro e lo fa a poco più di un mese dalla terribile caduta che l'aveva tolto di mezzo dall'UAE Tour 2025. All'epoca il colombiano, impegnato a bere dalla borraccia, non si accorse di un occhio di gatto sulla strada e cadde rovinosamente alla sua sinistra, facendo anche temere una frattura alla caviglia: invece se la cavò con ematomi e ferite superficiali e, soprattutto, con una bella lezione sull'importanza di avere sempre almeno una mano fissa sul manubrio.

Kristoff si ritira a fine 2025?

Oggi, alle spalle di Molano, Milan e Kristoff sono venuti a contatto, ma il primo non è stato declassato (e solo ammonito) perché la scorrettezza reputata tale dalla giuria è avvenuta fuori dalla volata. Passando alla Volta a Catalunya 2025, è invece più preoccupante la situazione di Kaden Groves, ammonito per una spallata a un altro corridore per la seconda volta in stagione (la prima per aver esultato alla vittoria di Jasper Philipsen alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025) e, per la precisione, in meno di un mese: in caso di ulteriore giallo, dunque, perr l'australiano scatteranno la squalifica dalla gara in corso, 7 giorni di sospensione e anche 14 giorni di sospensione proprio per i due provvedimenti in 30 giorni. Fatto sta che, a prescindere da quanto accaduto oggi, la carriera di Kristoff si avvicina al suo epilogo, come confessato ai microfoni di Daniel Benson. "Quest'anno mi scade il contratto. Ho quasi 38 anni e quindi sto pensando di chiuderla qui per non sentirmi un peso per la squadra. Questa potrebbe essere la mia ultima stagione in gruppo, ma sono abbastanza tranquillo al riguardo: ho iniziato a sentire cose che vorrei fare al di fuori del ciclismo".

